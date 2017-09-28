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Kadıköy’e 50 milyon dolarlık yeni yatırım

28.09.2017 - 14:14 | Son Güncelleme : 28.09.2017 - 16:00

Sağlık sektörüne yaptığı önemli yatırımlarla adını duyuran ve Türkiye’nin ilk 500 şirketi arasında yer alan Medicana Sağlık Grubu, 50 milyon dolarlık yatırımın ardından 12. hastanesini Kadıköy Kızıltoprak’ta hizmete açıyor.

Türkiye’de özel hastaneciliğin öncülerinden Medicana Sağlık Grubu, sektöre yatırımına devam ediyor. Sektörde 25 yıllık deneyimini geride bırakmaya hazırlanan Medicana Sağlık Grubu, 12. Hastanesini Kadıköy’de açıyor. 2 Ekim’de hizmet vermeye başlayacak olan Medicana Kadıköy Hastanesi dünya standartlarında sağlık hizmeti ve güçlü akademik hekim kadrosu ile tüm Anadolu yakasına sağlık getirmeye hazırlanıyor.

Toplam 15 bin metrekare kapalı alana sahip 12 katlı hastane, Kardiyoloji’den Beslenme ve Diyet’e, Kadın Hastalıkları ve Doğum’dan Çocuk Sağlığı’na kadar 48 farklı tıbbi bölümü bünyesinde barındırıyor. Modern tıp teknolojisini ve konforu, güler yüzlü bir anlayışıyla buluşturan Medicana Kadıköy, aralarında 60 kişilik seçkin bir akademik kadronun da yer aldığı toplam 500 deneyimli personeliyle hizmet verecek.

SAĞLIK SEKTÖRÜNE YATIRIM YAPMAYI SÜRDÜRECEK

Medicana Kadıköy Hastanesi için toplam 50 milyon dolar tutarında yatırım yaptıklarını belirten Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, “Grubun büyüme hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiğimiz yeni hastanemizin, tüm Anadolu yakasına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul’un en önemli lokasyonlarından biri olan Kadıköy’e, Medicana kalitesini ve hizmet anlayışını taşıdığımız için büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Türkiye’de özel sektörün gelişmesi ve kamunun özel sektörden hizmet almaya başlamasıyla sağlık sektörünün önemli ölçüde geliştiğini, sağlık hizmetlerine ulaşımın her geçen gün kolaylaştığını ifade eden Bozkurt, şu bilgileri verdi: “Medicana Sağlık Grubu olarak önümüzdeki 5 yılda yüzde 100 büyümeyi hedefliyoruz. Yatırımlarımıza da bu odak doğrultusunda devam edeceğiz. Türkiye’de sağlık sektöründe bugün gelinen noktada en önemli farkı hasta memnuniyetinin yaratacağına inanıyoruz.  Tamamen hasta ve hekim odaklı olarak tasarladığımız Medicana Kadıköy Hastanesi’nde de dünya standartlarında bir kalitede hizmet sunabilmek için gerekli tüm altyapıyı kurduk. Kadıköy Medicana’da ziyaretçilerimizin ihtiyaç duyabileceği her türlü tedavi imkânını sunacağız ve Anadolu yakasını yepyeni bir sağlık hizmetiyle tanıştıracağız.”

GENİŞ YELPAZEDE TEDAVİ İMKÂNI

Medicana Kadıköy Hastanesi, tüm Medicana hastaneleri gibi hasta güvenliği, hizmet sürekliliği ve bütünlüğünün sağlanması amacıyla ziyaretçilerine konfor ve kalite sunacak. Ziyaretçilerin çok farklı tedavi ihtiyaçlarına yanıt verecek olan hastane; İç Hastalıkları, Nefroloji, Kardiyoloji, Dermatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Acil Tıp, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Estetik Cerrahi, Göz Hastalıkları, Ağız ve Diş Sağlığı, Patoloji ve Yoğun Bakım Üniteleri başta olmak üzere 48 tıbbi uzmanlık alanında hizmet sunacak.

HASTA ODAKLI HİZMET ANLAYIŞI

Son dönem hastane mimarisinin seçkin özelliklerini bünyesine toplayan Medicana Kadıköy Hastanesi; hasta odaları, bekleme ve poliklinik alanları, teşhis ve tanı ünitelerinde, hasta ve hasta yakınlarının beklentilerine de yanıt verecek. 81 yatak kapasitesi, 40’ın üzerinde poliklinik ve muayene odası bulunan Medicana Kadıköy Hastanesi, 7 adet erişkin yoğun bakım yatağı, modern yeni doğan yoğun bakım üniteleri, ileri düzeyde teknolojiyle tasarlanmış ameliyathaneleri, konfor ve güvenliğin maksimum seviyede tutulduğu hasta ve hasta yakını odaları, tüm tanı ve teşhislerin yapılabileceği üst düzey radyolojik görüntüleme cihazları, engelli hasta odalarının yanı sıra izolasyon odalarıyla tam teşekküllü bir hizmet sunacak.

Sağlık hizmetinin 7 gün, 24 saat aynı nitelikte sunulmasını hedefleyen hastanede, ziyaretçiler; otopark, ulaşım ve acil erişim imkânlarından faydalanabilecek.

 


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