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'Pasaport ve ehliyet'te yeni dönem

02.04.2018 - 11:01
'Pasaport ve ehliyet'te yeni dönem

Pasaport ve sürücü belgeleri bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlanacak.

Pasaport ve sürücü belgeleri bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinden verilecek. İçişleri Bakanlığı, pasaport ve sürücü belgelerinin de 2 Nisan'dan itibaren nüfus müdürlüklerinden verilecek olması dolayısıyla kamu spotu hazırladı.

"Üçü bir yerde" sloganıyla hazırlanan kamu spotuna göre, yeni düzenlemeyle vatandaşlar, pasaport, ehliyet ve kimliklerini tek bir noktadan alabilecek.

Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet

BAŞVURU NOKTALARI ARTIRILIYOR 

Öte yandan, 503 olan pasaport başvuru noktası 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarılacak.

Vize serbestisine uygun, dünya standartlarında pasaportlar da basıma hazırlanıyor. Pasaport, ehliyet ve kimliklerin hazırlanmasında tamamen yerli ve milli yazılımlar kullanılıyor.

 


Etiketler

  • pasaport
  • ehliyet işlemleri
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