SPK 17 foreks sitesini daha kapattırıyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), foreks siteleri için yeni yaptırım kararı aldı.

Türkiye'de foreks işlemlerini geçtiğimiz yıl Şubat ayındaki tebliğ ile sınırlandıran Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurtdışına yönelen yatırımcıların karşısına çıkan internet sitelerini engellemeye devam ediyor.

Bu kapsamda 17 internet sitesine daha erişimin engellenmesi için hukuki işlem başlatıldı.

Kurul'un haftalık bülteninde konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’de yerleşik kişilereyönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen ve aşağıdaadresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin 4’üncü fıkrasıuyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir."

 xtrade.com

 anadoluforex.com

 capmbeu.com

 karkapital.com

 trade360.com

 yatirimfx.com

 markets53.com

 cryptofx500.com

 liberalfx.com

 klasfx13.com

 fbs-turkey.com

 galafx3.com

 lp.galafx3.com

 avatradeturkish.com

 adminmarkets2.com

 limitforex4.com

 forekstur.com

SOSYAL MEDYA CEZASI

Ayrıca Kurul, sosyal medya kullanarak, paylar hakkında al veya tut tavsiyelerinde bulunduktan sonra bu tavsiyeleri izleyen ilk 5 iş günü içerisinde ilgili paylarda satım işlemi gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir kişiye 27 bin 47 lira idari para cezası verdi.

Öte yandan, SPK'dan izin alınmaksızın sermaye piyasası faaliyetinde bulunan üç kişi ile izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerine iştirak eden iki kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Hileli davranışlarla kişileri aldattığı ve başka kişiler zararına olmak üzere kendisine yarar sağladığı belirlenen bir kişi hakkında da suç duyurusu yapıldı.

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