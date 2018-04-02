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Alibaba'dan satın alma hamlesi

02.04.2018 - 14:03
Alibaba'dan satın alma hamlesi

Alibaba, Çinli yemek siparişi uygulaması Ele.me`nin tamamını satın aldı.

Çin'in e-ticaret devi Alibaba, Çinli yemek siparişi uygulaması Ele.me'nin tamamını satın aldığını açıkladı. Daha önce de şirketin yüzde 43 hissesini elinde bulunduran Alibaba, son anlaşmayla Ele.me'nin tamamının sahibi oldu. Anlaşma sonucu Ele.me'nin piyasa değeri 9,5 milyar doları buldu.

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İsmi Çincede "Aç mısın?" anlamına gelen Ele.me, Çin'de giderek büyüyen cep telefonu yoluyla yemek siparişi pazarının önemli aktörlerinden biri. 


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  • ele.me
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