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İstanbul'lular dikkat! Yarın başlayacak 3 ay sürecek

19.04.2017 - 15:41 | Son Güncelleme : 19.04.2017 - 15:58

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yarından itibaren başlayacak serbest geçiş çalışmalarının 15 Temmuz'da tamamlanacağı belirtildi. FSM Köprüsü ve Mahmutbey'deki gişe kaldırma çalışmaları sırasında oluşan yoğun trafik 'Acaba burada da yaşanır mı?' sorusunu akıllara getirdi.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki gişelere ilişkin, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 20 Nisan’da başlayacağımız serbest geçiş çalışmalarını, 15 Temmuz’da bitirerek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde, 15 Temmuz Şehitler Günü’nde inşallah serbest geçişi sağlamış olacağız” dedi.

YOĞUNLUĞA DİKKAT

Gişe kaldırma çalışmaları boyunca trafikte yoğunluk yaşanması bekleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Mahmutbey gişelerinde de aylarca süren çalışmalar sırasında yoğun trafik oluşmuştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 8 gişe mevcut olduğunu kaydeden Arslan, şunları söyledi.

“Serbest geçişe yönelik tadilat yaparken, dört gişeden hizmet vereceğiz ki üç şeritten gelen insanlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamadan trafik akışı sağlanmış olsun. Daha sonra da diğer dört gişeyi yer değiştirerek, kaldıracağız. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde, 20 Nisanda başlayacağımız serbest geçiş çalışmalarını, 15 Temmuz’da bitirerek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde, 15 Temmuz Şehitler Günü’nde inşallah serbest geçişi sağlamış olacağız. İnsanlarımız burayı kullanırken bekleme, gecikme yaşamayacaklar. İnsanlarımız tak sistemi ile rahatlıkla seyahatlerini yapacaklar.”


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