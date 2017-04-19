YSK itirazları değerlendirecek

YSK, referanduma ilişkin itirazların bugün değerlendirileceğini açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, referandum sonuçlarına yönelik itirazların bugün öğleden önce değerlendirileceğini açıkladı.

CHP ve Vatan Partisi, mühürsüz pusula ve zarfların YSK tarafından geçerli sayılmasının kanuna aykırı olduğu ve sonuçları şaibeli kıldığı gerekçesiyle referandumun iptalini istiyor.

Öte yandan HDP'nin de bugün referandumun iptali için YSK'ya başvurması bekleniyor.

HDP, Güven hakkında suç duyurusunda bulunacağını da açıkladı.

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