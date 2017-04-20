Fed 'Bej Kitap' raporunu yayınladı

Fed'in Bej Kitap raporuna göre; ABD ekonomisi, karışık gelen tüketici harcamalarına rağmen büyümeye devam ediyor.

Fed'in Çarşamba günü yayınladığı Bej Kitap raporuna göre, ABD ekonomisi, geçtiğimiz birkaç hafta boyunca "ılımlı ve ölçülü" bir aralıkta büyümesini sürdürdü. İşgücü piyasasının sıkılığı, maaş artışlarına yardımcı olurken, tüketici harcamaları karışık seyretti.

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Fed'in Şubat ayının ortalarından Mart ayının sonuna kadar olan bir zaman dilimini kapsayan ve bölgesel Fed bankalarından toplanan bilgilere göre hazırladığı Bej Kitap raporunda, tüketici harcamalarının, ABD'de gelecekte yapılacak harcamalar için gereken kaynakların kazanıldığı halde, otomobil alımları dışında yumuşak seyrettiği kaydedildi.

Bej Kitap Raporu, ekonomiye ilişkin, tüketici ve işletme güveninde artış gösteren hızlı bir gelişme göstermeksizin, istikrarlı bir büyüme resmi çizdi. Buna rağmen, maaşlar, sıkılaşan işgücü piyasasına gelişim göstererek cevap verdi. Çoğu bölge, düşük nitelikli işgücü poziyonlarını doldurmakta zorluk çektiğini ve yüksek nitelikli işçilere olan talebin güçlendiğini kaydetti.

Rapora göre, ekonomik büyüme, 12 bölge arasında "ılımlı ve ölçülü" bir aralıkta eşit olarak dağıldı. Enflasyon ise, satış fiyatlarının "belli belirsiz" bir şekilde artmasıyla birlikte ılımlı seyretti.