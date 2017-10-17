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Gazprom'un doğalgaz üretimi arttı

17.10.2017 - 10:25

Gazprom'un doğalgaz üretimi 361,1 milyar metreküpe, Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ihracatı da 148,6 milyar metreküpe çıktı.

Rus enerji şirketi Gazprom'un doğalgaz üretimi bu yılın 1 Ocak - 15 Ekim tarihlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artarak 361,1 milyar metreküpe çıktı.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğalgaz ihracatının 1 Ocak-15 Ekim tarihleri arasında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 10,9 artışla 148,6 milyar metreküpe yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde şirketin Rus pazarındaki doğalgaz satışlarının ise yüzde 7,6 arttığı belirtilen açıklamada, "Doğalgaz üretimi 1 Ocak - 15 Ekim tarihlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artarak 361,1 milyar metreküpe çıktı" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca doğalgaz üretimindeki 56,1 milyar metreküplük artışın, geçen yıl Türkiye, İtalya ve Avusturya'ya ihraç edilen toplam doğalgaz miktarına denk olduğu kaydedildi.

Gazprom Yönetim Kurulu Üyesi Vsevolod Çerepanov, bir süre önce yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar 470 milyar metreküp doğalgaz üretmeyi hedeflediklerini belirtmişti.


Etiketler

  • Gazprom
  • Rus enerji şirketi
  • Vsevolod Çerepanov
  • doğalgaz üretimi
  • Bağımsız Devletler Topluluğu
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