Fed başkanlığına ilişkin gelişmelerle dolar 3.66 liranın üzerinde

ABD Başkanı Donald Trump'ın sonraki Fed başkanı olarak para politikasını sıkılaştırma yanlısı birine sıcak baktığını gösteren bir haberin ardından dolar küresel olarak değerlenirken; dolar/TL bu sabah 3.65 civarında, ABD ile vize krizi, jeopolitik riskler ve yurtdışı piyasalardaki gelişmeler izlenecek.

ABD ile yaşanan vize krizi ve Fed kaynaklı gelişmelerle geçen hafta sert dalgalanan dolar/TL, haftanın ilk işlem günü olan dün 3.64 civarında sakin bir seyir izledikten sonra bu sabah 3.65'in üzerinde seyrediyor.

Güçlenen doların baskısıyla BIST'te satıcılı açılış beklenirken; BIST-100 endeksinde açılışın yönüne işaret eden BIST-30 endeksinin en yakın vadeli işlemleri XU030c1 yüzde 0.3 ekside işlem görüyor.

Halk Yatırım'dan yapılan değerlendirmede, doların baskısıyla endekste yüzde 0.2 satıcılı açılış beklendiği ifade edilerek; 105,600 ve 104,900 seviyelerinin destek, 106,800 ve 107,200 seviyelerinin ise direnç olarak izleneceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Janet Yellen'a göre para politikasında daha fazla sıkılaştırma yanlısı olarak görülen Stanford ekonomisti John Taylor'ın Fed başkanı olmasına sıcak baktığını gösteren bir haberin ardından, ABD tahvil getirileri iki haftanın dip seviyesinden yükseldi.

Görüşme planları hakkında bilgi sahibi olan bir kaynağın verdiği bilgiye göre, Trump Fed Başkanlığı için yeni bir aday araştırması kapsamında Perşembe günü Fed Başkanı Janet Yellen ile biraraya gelecek.

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, saat 1130'da İngiltere'de TÜFE, saat 1200'de Almanya ZEW eğilim endeksi, saat 1300'te euro bölgesi enflasyonu, saat 1615'te ABD sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verileri açıklanacak.

ING Menkul Araştırma ve Strateji Bölüm Müdürü Pınar Uslu, son günlerde Türkiye dahil gelişmekte olan ülke piyasalarının Fed'in yeni başkanının kim olacağı konusuna da odaklandığını söyleyerek, "Sıkı para politikası taraftarı olarak bilinen Taylor ya da Kevin Warsh'un seçilmesi halinde piyasalar, Fed'in faiz artırımlarında biraz daha hızlı olacağını düşünecek. Böyle bir durumda ABD tahvil faizlerinin yükselmesi, doların değer kazanması ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesi beklenebilir" dedi.

Para politikasında merkeze yakın olarak bilinen Powell'ın seçilmesi halinde piyasalarda ılımlı pozitif bir durum görülebileceğini, Yellen'in yeniden seçilmesinin ise küresel risk varlıkları tarafından memnuniyetle karşılanacağını söyleyen Uslu, şöyle devam etti:

"Son günlerde 3.6250 seviyesinden destek bulan dolar/TL'de 3.6630-3.6720 aralığı direnç olmayı sürdürüyor. Bugün 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizinin yüzde 12.15-12.25 aralığında kalacağını, 10 yıllık tahvilin bileşik faizinin de yüzde 11.30 seviyesinden fazla uzaklaşmayacağını düşünüyorum."

Dün saat 1647'de 3.6345/3.6350 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 0843'te 3.6498/3.6540 seviyesinde bulunuyor.

Dün aynı saatte 3.9621/3.9633 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.9729/3.9767, 4.2900/4.2916 seviyesinde olan euro/TL ise 4.2960/4.3003 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalar da geçen hafta sert fiyatlamalara neden olan ABD ile vize krizi konusundaki gelişmeler yakından izleniyor.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, dün yaptığı açıklamada vize krizinin uzun sürmemesinin her iki ülkenin de yararına olacağını söyleyerek, ABD'den gelen heyetin bugün Dışişleri, İçişleri ve Adalet bakanlıkları ile bir araya geleceğini belirtti.

Piyasaların takip ettiği bir diğer konu ise Kuzey Irak'taki gelişmeler. Güvenlik kaynakları ve Kerkük sakinleri, Irak ordusuna ait bir konvoyun Kerkük'teki valilik binasını herhangi bir çatışma olmadan ele geçirdiğini belirtti.

Irak Başbakanı Haydar Abadi, hem Irak hükümeti hem de Kürt Bölgesel Yönetiminin hak iddia ettiği Kerkük'e diğer topraklara Irak bayrağı çekilmesi talimatı verdi.

Bozdağ, Türk hava sahasının IKBY'ye kapatılması yönünde karar alındığını, Türkiye-Irak arasındaki İbrahim Halil sınır kapısının Irak yönetimine devredilmesi çalışmalarının başlatılmasına karar verildiğini söyledi. Ayrıca OHAL'in 3 ay daha uzatılması hususu da Bakanlar Kurulu'nda karara bağlandı.

Piyasada artan risk algısının geçen hafta kendini gösterdiği tahvil piyasası da bugün nispeten sakindi.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.27, valörde son işlemde yüzde 11.28 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvil dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.17 seviyesindeydi.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi geçen hafta 43 baz puan, iki yıllık gösterge tahvil ise 51 baz puan yükseliş kaydetti.

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