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Netflix'in net kar ve geliri arttı

17.10.2017 - 10:23

Şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde 5,3 milyon yeni abonesi oldu. Netflix'in dünya genelinde toplam üye sayısı 109 milyonun üzerine çıktı.

Küresel internet televizyon ağı Netflix, bu yılın üçüncü çeyreğinde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu. 

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 2,98 milyar dolara yükseldi. 
Şirketin geliri geçen yılın temmuz-eylül döneminde 2,29 milyar dolar olmuştu.

Netflix'in net karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 artışla 130 milyon dolara çıktı. Firmanın net karı geçen yılın üçüncü çeyreğinde 52 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Şirketin hisse başına karı da 2016'nın üçüncü çeyreğinde 0,12 dolar iken bu yılın aynı döneminde 0,29 dolara ulaştı.  Güçlü gelen üçüncü çeyrek bilançosunun ardından firmanın hisse başına değeri, New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde yüzde 2,9 primle 202,68 dolara yükseldi.

YENİ ABONE SAYISINDA ARTIŞ

Açıklamada ayrıca, Netflix'in bu yılın temmuz-eylül döneminde dünya genelinde yaklaşık 5 milyon 300 bin yeni abonesi olduğu da belirtildi.

Yeni abonelerin 850 bininin ABD'den, 4 milyon 450 bininin de ABD dışı ülkelerden geldiği bildirildi.

Böylece Netflix'in toplam üye sayısının ABD'de 52 milyon 770 bine, ABD dışı ülkelerde 56 milyon 480 bine ulaştığının kaydedildiği açıklamada, firmanın dünya genelinde toplam abone sayısının da 109 milyon 250 bine yükseldiği kaydedildi.

Netflix, bu yılın ekim-aralık döneminde dünya genelinde 6 milyon 300 bin yeni abone hedeflediğini duyurdu.

Şirketin toplam üye sayısının 2017'nin dördüncü çeyreğinin sonunda 115 milyon 550 bine yaklaşması bekleniyor.


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