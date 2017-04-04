Dolar kritik seviyeye yakın !

Dün beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası 3.65 seviyesine yaklaşan dolar/TL bu sabah güne 3.64 seviyesinde başladı, dış piyasalar izlenecek.

Yüksek enflasyonun yukarı yönlü etkisini dün TCMB'nin likidite hamlesi ve dış piyasalardaki sakin seyrin sınırladığı dolar/TL güne 3.64 civarından başlarken, iç veri gündeminin zayıf olduğu bugün dış piyasalardaki gelişmeler izleniyor.

Dün akşam saat 16.56'da 3.6390/3.6404 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 08.45'te 3.6396/3.6425 seviyesinde bulunuyor.

Enflasyonun Mart ayında beklentilerin üzerinde artması ve yıllık enflasyonun yaklaşık dokuz yılın en yüksek seviyesine gelmesinin ardından dün dolar/TL 3.65 seviyesine yaklaşmış ancak TCMB'nin BIST kotasyonu ile fonlama yapmayarak attığı likidite hamlesi ve dış piyasalardaki sakin seyir nedeniyle yönünü tekrar aşağı çevirmişti.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Tüketici fiyatları enflasyonu Mart'ta giyim ve gıda öncülüğünde beklentilerin üzerinde yüzde 1.02 arttı, yıllık artış yüzde 11.29 ile yaklaşık 9 yılın zirvesine yükseldi.

Analistlere göre enflasyonda gelinen seviyeler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faizlerin düşük tutulması gerektiği yönündeki söylemlerine karşın Merkez Bankası'nı daha sıkı politikalar uygulamaya yöneltebilir.

Dün aynı saatte 3.7595/3.7617 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.7617/3.7649, 3.8801/3.8827 seviyesindeki euro/TL ise 3.8838/3.8873 seviyesinde.

REFERANDUMA KADAR CİDDİ HAREKET BEKLENMİYOR

Analistler, kısa süre kalan referanduma kadar piyasalarda sürpriz bir gelişme olmazsa dolar/TL'de ciddi bir hareket görülmesini beklemiyor ancak gelişmekte olan ülke piyasalarında olası bir satış baskısı halinde TL'nin yine en kötü performans gösteren para birimi olacağı belirtiliyor.

Piyasalarda şimdilik referandumdan "evet" sonucu çıkacağının fiyatlandığını dolayısıyla sakin seyrin sürebileceğini belirten bir bankacı, "Ancak önümüzdeki günlerde 'hayır' sonucunun daha önplana çıkması halinde sonrasında erken seçim fiyatlaması devreye girebileceği için kurda yukarı yönlü bir baskı oluşabilir. Bu durumda TCMB'den de kuru tutmak için daha fazla sıkılaştırma beklenebilir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ VERİLERİ

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, yurtdışında saat 12.00'de Euro bölgesi perakende satışlar, saat 15.30'da ABD dış ticaret dengesi, saat 17.00'de ABD fabrika siparişleri verileri açıklanacak.

FONLAMA MALİYETİ YÜZDE 11.47 OLDU

TCMB dün yüzde 9.25 faiz oranından BIST kotasyon miktarını sıfır olarak belirledi. Bankacılar dün piyasadaki likidite ihtiyacının önceki günlere göre nispeten az olduğunu ancak TCMB'nin enflasyon rakamları öncesinde fonlama konusunda temkinli davrandığını söylemişti.

Buna göre Cuma günü yüzde 11.35 seviyesinde olan ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 11.47 seviyesinde oluştu.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz bugün spot kapanışta ortalama yüzde 10.95, valörde son işlemde yüzde 10.93 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde bileşik faiz ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.49 seviyesindeydi.