Dolarda rüzgar tersine döndü! İşte beklenti...

Dün beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası yükselişe başlayan dolar fiyatları, güne 3.64 seviyesinden başladı. Dolar kuru sonrasında yükselişini sürdürerek 3.66 seviyesinin üzerini gördü.

Yüksek enflasyonun yukarı yönlü etkisini dün Merkez Bankası'nın likidite hamlesi ve dış piyasalardaki sakin seyrin sınırladığı dolar/TL güne 3.64 civarından başlarken, sonrasında yükselişini sürdürerek en yüksek 3.6681 seviyesini gördü. Dolar kuru saat 16.41 itibarıyla 3.6600 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise güne 3.88 seviyesinden başlarken, en yüksek 3.9095 seviyesini gördü. Euro kuru şu sıralarda 3.89 seviyesinden işlem görüyor.

Enflasyonun Mart ayında beklentilerin üzerinde artması ve yıllık enflasyonun yaklaşık dokuz yılın en yüksek seviyesine gelmesinin ardından dün dolar/TL 3.65 seviyesine yaklaşmış ancak TCMB'nin BIST kotasyonu ile fonlama yapmayarak attığı likidite hamlesi ve dış piyasalardaki sakin seyir nedeniyle yönünü tekrar aşağı çevirmişti.

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Analistlere göre enflasyonda gelinen seviyeler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faizlerin düşük tutulması gerektiği yönündeki söylemlerine karşın Merkez Bankası'nı daha sıkı politikalar uygulamaya yöneltebilir.

DOLARDA ALIM FIRSATI NERESİ?

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Beklentilerden oldukça yüksek gelen Mart ayı enflasyon verisi sonrası TL’de oluşan değer kaybı neticesinde USD/TRY kuru da 3,65 seviyelerine kadar yükseliş gösterdi. Buna karşın; bu noktada ek bir değer kaybı gelmediğini belirtmek gerek. Gün içinde GOÜ grubunda genel olarak USD’ye karşı bir zayıflık olduğu görülmektedir. Haftalık bazda yüzde 5,5 değer kaybeden ZAR’ın negatif ayrıştığı GOÜ grubunda, TL’nin son 5 işlem gününde yataya yakın bir eğilimde olduğu görülüyor" dedi.

Erkan şöyle devam etti: "Ağırlıklı ortalama fonlama oranı, enflasyon verisinden sonra yüzde 11,47’ye doğru yükseldi. Piyasa fonlaması gerek duyulduğunda daha da sıkılaştırılacak. Bu da 26 Nisan PPK’sında TCMB’nin ek bir faiz adımı atmasına ve daha fazla parasal sıkılaşmaya gitmesine yol açabilir. TL’nin stabil seyretmesi de sıkı para politikası duruşu sayesindedir. 2 yıllık gösterge tahvil faizi halen yüzde 11,5 altında; 10 yıllık ise halen yüzde 11 altında kalmaya devam etmektedir.

ABD’de ISM hizmetler endeksi, ADP verisi ve en önemlisi Cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam verisi oldukça önemli. Ayrıca Çarşamba Fed’in son toplantısının tutanakları açıklanıyor. Özellikle Cuma gelecek veride ücret artışlarının ne durumda olduğunu göreceğiz. Ücret artışlarındaki pozitif yönde bir eğilim, Fed’i yeniden potaya sokar.

3,67 – 3,60 bandındaki hareket eğiliminin sürmesini bekliyorum. Opsiyon sözleşmelerinde durum biraz TL lehine dengelendi. USD call opsiyonları biraz 3,75 üzerinde yoğunlaşıyor. Yalnız 3,55’te de çok büyük bir call opsiyonun belirtelim. Destek seviyesi olan 3,55 – 3,50 bölgesi uzun dönemde alım fırsatıdır, kurun kademeli bir şekilde yukarı çıkmasını sağlayacaktır. Referanduma kadar ise kötü bir piyasa görünümü olmayacaktır. 3,67 üzerinde bir fiyat hareketi gördüğü takdirde ise kurda kısa dönem hareketi de yukarıya doğru olacaktır."

3.6550-3.66 KRİTİK BÖLGE

Stratejist Gizmen Nalbantlı, "Dün açıklanan enflasyon verisi sonrası yukarı hareketlenen kurda 3.6250-3.6550 bandındaki hareket devam ediyor. Enflasyon sonrası TCMB’nin ağırlık ortalama fonlama faizini 12 baz puan artarak yüzde 11,47’ye yükseldiği görüyoruz. Fonlama maliyetinin yükseltilmesi şimdilik kuru bu seviyelerde tutuyor. Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma'nın Maliye Bakanı'nı görevden almasının yol açtığı siyasi kriz sonrası dün S&P Güney Afrika’nın notunu indirdi. Rand geçtiğimiz haftadan bu yana %10 değer kaybederken Türk Lirası’nın çok fazla etkilenmediğini görüyoruz. Orta vadede 3.5850 seviyesini üzerinde yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Kısa vadede ise yukarı hareketin hızlanması için 3.6550-3.66 bölgesinin geçilmesi gerekiyor. Bu bölgenin aşılması ile kurda 3.70 seviyesi görülebilir" dedi.

REFERANDUMA KADAR CİDDİ HAREKET BEKLENMİYOR

Analistler, kısa süre kalan referanduma kadar piyasalarda sürpriz bir gelişme olmazsa dolar/TL'de ciddi bir hareket görülmesini beklemiyor ancak gelişmekte olan ülke piyasalarında olası bir satış baskısı halinde TL'nin yine en kötü performans gösteren para birimi olacağı belirtiliyor.

Piyasalarda şimdilik referandumdan "evet" sonucu çıkacağının fiyatlandığını dolayısıyla sakin seyrin sürebileceğini belirten bir bankacı, "Ancak önümüzdeki günlerde 'hayır' sonucunun daha önplana çıkması halinde sonrasında erken seçim fiyatlaması devreye girebileceği için kurda yukarı yönlü bir baskı oluşabilir. Bu durumda TCMB'den de kuru tutmak için daha fazla sıkılaştırma beklenebilir" dedi

FONLAMA MALİYETİ YÜZDE 11.47 OLDU

TCMB dün yüzde 9.25 faiz oranından BIST kotasyon miktarını sıfır olarak belirledi. Bankacılar dün piyasadaki likidite ihtiyacının önceki günlere göre nispeten az olduğunu ancak TCMB'nin enflasyon rakamları öncesinde fonlama konusunda temkinli davrandığını söylemişti.

Buna göre Cuma günü yüzde 11.35 seviyesinde olan ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 11.47 seviyesinde oluştu.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz bugün spot kapanışta ortalama yüzde 10.95, valörde son işlemde yüzde 10.93 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde bileşik faiz ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.49 seviyesindeydi.

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