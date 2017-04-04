Gram altın 2 ayın zirvesinde !

Altının ons fiyatı 1,257 dolara yükselerek 1 haftanın en yüksek seviyesini görürken, gram altın ise 148 liraya yükselerek yaklaşık 2 ayın zirvesini gördü.

Altın fiyatları yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmaları ve dolardaki değer kaybına paralel olarak yükseldi. Altının ons fiyatı ise, bugün 1,257.1 dolar ile 28 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artıda 1,255.51 dolarda bulunuyor.

Güne yükselişle başlayan gram altın, 7 Şubat'tan bu yana en yüksek seviye olan 148,38 lirayı görerek, yaklaşık 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Altının gram fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,89 artarak 148,19 lira seviyelerinden işlem gördü.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise yüzde 2,01 yükselişle 242,74 liradan, Cumhuriyet altını ise yüzde 1,97 yükselişle 997,26 liradan alıcı buluyor.

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