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Merkez BIST kotasyon miktarını sıfır olarak belirledi

04.04.2017 - 09:59 | Son Güncelleme : 04.04.2017 - 10:06

Merkez Bankası yüzde 9.25 faiz oranından BIST kotasyon miktarını bugün de sıfır olarak belirledi.

Merkez Bankası (TCMB) yüzde 9.25 faiz oranından BIST kotasyon miktarını bugün de sıfır olarak belirledi. TCMB'nin bugün BIST kotasyon yoluyla dönüşü bulunmuyordu. Bir bankacı, "Piyasada likidite ihtiyacı az, bu hafta vergi çıkışı da yok. Dolayısıyla TCMB'nin likiditeyi kısmaya devam etmesi beklenebilir" dedi.

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Başka bir bankacı ise TCMB'nin enflasyon düşene kadar sıkılaştırmaya devam edeceğinin vurgusunu sürekli yaptığını söyleyerek, "Dün yüksek gelen enflasyonun ardından bugün de sıkılaştırmaya devam etmesi normal. Diğer taraftan piyasadaki likidite ihtiyacı da az. Dolayısıyla piyasanın TL ihtiyacının yüksek olduğu zamanlarda bunu göz önüne alıp az da olsa BIST'ten fonlama yapabilir. Ancak yüksek gelen enflasyon şu an için TL'yi baskılamak adına fazla fonlamamasını gerektiriyor" dedi.

Bankaların bugün de geç likidite penceresi (GLP) imkanından yararlanması beklenirken, kullanım tutarı ortalama fonlama maliyeti seviyesini de belirleyecek.

Dün Cuma gününe göre 12 baz puan artışla yüzde 11.47'ye yükselen ortalama fonlama maliyetinin bugün de yüzde 11.45-11.50 aralığında oluşması bekleniyor.


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