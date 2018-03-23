Dökümde dev satın alma

Daha önce Koç Holding’in Finli Componenta’ya sattığı ardından 2017’de özel amaçlı kurulan Döktaş Metal Sanayi’ye hisselerini devrettiği Componenta Dökümcülük şimdi de Güriş Grubu’na satılıyor. Görüşmeler başladı.

Şebnem TURHAN

Döktaş Metal Sanayi, yüzde 93.57 hissesine sahip olduğu Componenta Dökümcülük Ticaret’i satıyor. Componenta Dökümcülük’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada “Hissedarımız Döktaş Metal Sanayi devir için görüşmeler yaptığını ve bu bağlamda Çelik Holding AŞ ile müzakerelere başladığını belirtmiştir. Çelik Holding AŞ, yüzde 100 Güriş Grubu sahipliğinde olup, Güriş Grubu bünyesindeki sanayi şirketlerini çatısı altında bulundurmaktadır” dedi.

Componenta Dökümcülük Ticaret, otomotiv, ağır ve hafif ticari araçlar, iş ve tarım makinaları ve makina imalatı sektörlerine pik, sfero, alüminyum, döküm parça tedariğinde uzmanlaşmış Türkiye’nin sektöründe lider kuruluşları arasında. Orhangazi tesislerinde pik, sfero döküm ve işleme faaliyetleri, Manisa OSB tesislerinde ise yüksek ve alçak basınçlı alüminyum döküme ve alüminyum jant üretim faaliyetleri sürdürülüyor.

FİNLİ ORTAK

1973 yılında Döktaş Dökümcülük Tic. ve San .AŞ. adı ile Bursa Orhangazi de Koç Holding bünyesinde kurulan sirket, Aralık 2006 yılınsa Finlandiya Merkezli Componenta Cooperation’a satılmış, 29 Eylül 2017 itibari ile şirket hisseleri özel amaçlı kurulan Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret AŞ ‘ye devir olmuştu. Şirket hisseleri 1986 yılından beri Borsa İstanbul’da işlem görüyor. Hisselerin yüzde 93.57 Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret’e aitten yüzde 6.43 borsaya açık.

Componenta Dökümcülük’ün, Kumsan Döküm Sanayi’de yüzde 25 hissesi bulunurken, pazarlama şirketi Componenta UK Ltd şirketine de sahip.

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