İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, 2017’de 2016’ya göre değişmeyerek yüzde 10,9 oldu. İşsiz sayısı 124 bin kişi artarak 3 milyon 454 bin kişiye çıktı.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre 124,000 kişi artarak yaklaşık 3.45 milyon kişi oldu.

İşsizlik oranı 2017 yılında erkeklerde 0.2 puanlık azalışla yüzde 9.4 kadınlarda ise 0.4 puanlık artışla yüzde 14.1 oldu.Verilere göre tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek yüzde 13 oldu.

TÜİK verilerine göre 2017 yılında 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2016 yılına göre 1.2 puanlık artış ile yüzde 20.8 oldu.

Türkiye genelinde istihdam edilenlerin sayısı 2017 yılında, geçen yıla göre 984,000 kişi artarak yaklaşık 28.19 milyon kişi, istihdam oranı ise 0.8 puanlık artış ile yüzde 47.1 oldu.

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Verilere göre 2017 yılında tarım sektöründe çalışan sayısı 159,000, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 823,000 kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 19.4'ü tarım, yüzde 19.1'i sanayi, yüzde 7.4'ü inşaat, yüzde 54.1'i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.4 puan, inşaat sektörünün payı 0.1 puan artarken, tarım sektörünün payı 0.1 puan, sanayi sektörünün payı 0.4 puan azaldı.

TÜİK verilerine göre 2017 yılında işgücü bir önceki yıla göre yaklaşık 1.11 milyon kişi artarak 31.64 milyon olurken işgücüne katılma oranı ise 0.8 puan artarak yüzde 52.8 olarak gerçekleşti.