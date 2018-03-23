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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 23 Mart 2018 Çeyrek altın fiyatları )

23.03.2018 - 10:34 | Son Güncelleme :

Altının gram fiyatı 172,8 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 171,1 lira seviyesinde dengelendi. Altının ons fiyatı ise yatırımcıların güvenli limana yönelmesiyle yükseldi.

Altının gram fiyatı, 172,8 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 171 liranın hemen üzerinde dengelendi. Dün, dolar kurundaki değer kazançlarından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 değer kazancıyla 168,1 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla yüzde 1,8 değer kazancıyla 171,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 282 lira, Cumhuriyet altını da 1.148 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kazancıyla 1.342 dolardan işlem görüyor.

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ONS ALTINDA 'GÜVENLİ LİMAN' YÜKSELİŞİ

Altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getiren başkanlık protokolünü imzalamasının ardından yatırımcıların güvenli limana yönelmesiyle yükseldi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.7 artışla 1,338.26 dolara yükseldi.

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