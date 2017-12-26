Doğtaş Kelebek Mobilya 2018 yılına damgasını vurmak istiyor

Türkiye mobilya sektörünün öncü firmalarından Doğtaş Kelebek Mobilya, başarılı bir 2017 yılını geride bırakırken; 2018 yılında yükselen performansını devam ettirerek, sektörde fark yaratacak çalışmalara imza atmaya hazır.

2017 yılına ilişkin değerlendirmede bulunan Doğtaş Kelebek CEO’su Ersin Serbes: “Bu yıl, güçlü bir büyüme hikayesi yarattık. Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda; üretim yatırımlarımızı bitirmiş durumdayız. Markalaşmanın öneminin farkındayız ve yatırımlarımızı da dünya markası olma hedefiyle yapıyoruz. 2017 yılı bizim için yeni bir atılımın başlangıcı oldu. Yenilenen ve trendlere uygun olan ürün portföyümüz, hem Doğtaş hem Kelebek Mobilya’da yenilemeye başladığımız mağaza konseptlerimiz, satış sonrasında fark yaratan uygulamalarımız ve önümüzdeki günlerde yapacağımız yeniliklerle 2018’de de mobilya perakendeciliğinde adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz. Yeni mağaza konseptlerimizle beraber, agresif büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yeni bayilikler vermeye, yeni mağazalar açmaya devam edeceğiz” dedi.

Doğtaş Kelebek Mobilya’nın yıl boyunca başarılı bir finansal performans sergilediğine dikkat çeken Serbes, “Yıl boyunca yurtiçi ve yurtdışında toplam 85 mağaza açtık. Hem yenilenen konseptlerin etkisi hem trendleri yakalayan yeni tasarımlarımız hem de hükümetin aldığı KDV indirimi kararının etkisiyle net satışlarımızı artırdık. Önümüzdeki yılda da önceliğimiz, yakaladığımız başarıyı daha da yukarı çıkarmak” diye sözlerine devam etti.

“2018’DE YENİ YATAK MARKASI GELİYOR”

Bugüne kadar yatak üretimi de gerçekleştirdiklerini ancak bu alanda bilinirliliğin mobilya kadar olmadığını söyleyen Serbes; “Kişiye özel, son teknolojide, inovatif, insani faydayı ön planda tutan yatak ve ev tekstili koleksiyonu hazırladık, piyasaya yeni markamızla iddialı bir giriş yapacağız. Yeni markamız öncelikli olarak Doğtaş ve Kelebek konsept mağazalarımız içinde ayrı bir bölümde sergilenecek. Doğtaş Kelebek olarak 2018 yılına ilişkin önemli hedeflerimiz ve gerçekleştireceğimiz önemli projelerimiz var. 2017 yılında yakaladığımız ivmeyi 2018’de çok daha yukarılara çıkarmak istiyoruz. Mağaza konseptlerimizde yaptığımız yenilik, ürün portföyümüzde gerçekleştirdiklerimiz, yatak sektörüne getireceğimiz fark ve birçok yenilikle 2018 yılında adımızdan sıkça söz ettireceğiz.” diye konuştu.

“TÜRK MARKASININ GÜCÜNÜ DÜNYAYA KANITLAYACAĞIZ”

Doğtaş Kelebek grubu olarak perakende sektörü dinamikleri ile yürüyen bir şirket olduklarının altını çizen Serbes; “Yıllardır gerçekleştirilen birçok araştırma sonuçlarında; sektörünün en beğenilen şirketi seçilmemiz, en değerli ve süper markalar arasında yer almamız, birçok tasarım, kalite ve hizmet ödülüne layık görülmemiz, kurumsallığımızı ortaya koyduğu gibi profesyonel yönetim anlayışımızın da göstergesi. Bu başarılar rekabette de bizi farklılaştırıyor ve öne çıkarıyor. Global markalar yaratmanın gerektirdiği şekilde hareket ediyoruz. Türk markasının gücünü dünyaya kanıtlama gayreti içerisindeyiz” dedi.

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