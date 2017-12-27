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ASELSAN'dan halka arz açıklaması

27.12.2017 - 08:31

ASELSAN hisselerinin ikincil halkı arzı için şirket genel müdürlüğüne yetki verildi.

 

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, şirketin hisselerinin ikincil halka arzı konusunda çalışmaların başlatılmasına ve söz konusu çalışmaların yürütülmesi konusunda genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiğini bildirdi.

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ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin yönetim kurulunun bugünkü toplantısında şirket hisselerinin ikincil halka arzı konusunda çalışmaların başlatılmasına ve söz konusu çalışmaların yürütülmesi konusunda genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği kaydedildi.


Etiketler

  • KAP
  • ASELSAN
  • ikincil halka arz
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