İsdemir ve Hak-İş Konfederasyonu uzlaştı Toplu İş Sözleşmesinde imzalar atıldı

İsdemir ile Hak-İş Konfederasyonu arasında, ağustos ayında yapıcı bir yaklaşımla başlayan süreç barış ortamında devam ederek anlaşmayla sonuçlandı. İşçi sendikası ve işveren arasında 3107 işçiyi kapsayan 26’ncı dönem toplu iş sözleşmesi imza töreni Ankara’da yapıldı.

OYAK Maden Metalürji Grubu şirketlerinden İskenderun Demir Çelik Fabrikası (İsdemir) ve Hak-İş Konfederasyonu arasında 01.01.2018 - 31.12.2020 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. 3107 işçiyi kapsayan sözleşmenin imza törenine OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, İsdemir Genel Müdürü Toker Özcan, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Çelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci katıldı.

İmza töreninde konuşan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “OYAK üyelerinin hakkını korumayı birincil görev edinen bir kurum olarak, üyelerimiz kadar çalışanlarımızın haklarını da gözetiyor, ‘emek’ kavramını çok değerli görüyoruz. Ağustos ayında başladığımız zorlu sözleşme süreci, tarafların yapıcı yaklaşımı sayesinde uzlaşmayla sonlandı. Barış ortamında sürdürdüğümüz görüşmelerin çalışanlarımızın mutluluğuyla sonuçlanması işveren olarak bizi de mutlu ediyor. Bu süreçte diyalog ve uzlaşmadan yana olan Hak-İş ve Çelik-İş başkanlarına teşekkürlerimi sunuyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Çatışma yerine uzlaşma ve yapıcı diyaloğu tercih eden çalışma prensibimizle, zorlu ve hassas bir sözleşme süreci yürüttük. Müzakere sürecinde dünya konjonktürünü, ülkemizin gerçeklerini ve rekabeti gözeterek üyelerimizin lehine bir sözleşme çıkarmak için tüm taraflar olarak aynı gayretle çalıştık. Sözleşme döneminde Hak-İş’e desteklerinden dolayı OYAK ve İsdemir yönetimlerine teşekkür ediyor, tarafların memnuniyetiyle biten bu sürecin üyelerimize, sendikamıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Arslan, imzalanan sözleşmenin önümüzdeki günlerde bir törenle kutlanacağının da haberini verdi.

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