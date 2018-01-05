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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Halkbank' açıklaması

05.01.2018 - 10:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Hakan Atilla davasıyla ilgili olarak) "Halkbankası’nın kendisiyle de bu konunun uzaktan yakından alakası yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında Hakan Atilla davasıyla ilgili sorunun sorulmasına karşılık şunları söyledi:

"Amerika  şu anda çok ciddi bir kumpaslar zinciri içinde bir süreç işletiyor. Sadece hukuki değil ekonomik alanda da kumpaslar var. Her tarafı kendine göre yola getirme niyetinde. Hakan Atilla olayında son olaydan önce 6 kez ABD’ye girerken engellemeyle karşılaşmıyor 7. de gözaltına alınıyor. 6 davanın 1 tanesinde kara para aklama yok diyor diğerlerinde dolaylı yoldan kara para aklamaya getiriyor. Halkbankası’nın kendisiyle de bu konunun uzaktan yakından alakası yok. Konuyu getirdiler Zarrab konusuna bağladılar. Bu davalarda süreç çok farklı işletildi. ABD’nin adalet anlayışı buysa o zaman dünya yandı. ABD adalet anlayışını gözden geçirmeli ve tahkim etmeli. Böyle bir adalet anlayışı olamaz. Benim ülkemde bize karşı bir darbe girişiminde bulunacaklar, devlete karşı bir darbe girişiminde bulunanları sene 99. O günden bu güne kendilerine tashih ettikleri arazi içinde paşalar gibi yaşatacaklar. Yargı kararlarına saygı duymayacaklar. Uluslararası hukuk anlamını yitiriyor. Bundan sonraki süreç maalesef üzülerek söylüyorum böyle işleyecektir."


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