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Çeyrek altın ne kadar? ( 5 Ocak altın fiyatları )

05.01.2018 - 10:05

Altının ons fiyatı, 4 ayın zirvesinde hareket ederken; altının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından 159,1 lira seviyesinde dengelendi.

Dün en yüksek 160,15 liraya kadar yükselen ve gelen satışlarla 158,40 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,25 azalarak 159,10 liradan tamamladı.

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Gram altın, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 159,1 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını 1.066 liradan satılıyor. 

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı ise dün 1.326,03 dolarla yaklaşık 4 ayın zirvesini görmesinin ardından bugün yüzde 0,3 azalışla 1.318,0 dolardan alıcı buluyor.


Etiketler

  • küresel piyasalar
  • Altının ons fiyatı
  • altının gram fiyatı
  • Cumhuriyet altını
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