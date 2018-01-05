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“2021 standartlarını şimdiden yakaladık!”

05.01.2018 - 11:32 | Son Güncelleme : 05.01.2018 - 14:10

Alarko Holding yöneticileri, Gebze tesislerinde düzenlenen “Alarko Günü” etkinliği kapsamında, Alarko Carrier çalışanlarıyla bir araya geldi.

2017 yılındaki gelişmelerin değerlendirilip 2018’e dair hedeflerin paylaşıldığı buluşmada; Alarko Carrier’da 10, 15, 20. yıllarını dolduran ve emekli olan çalışanlara ödülleri verildi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Alarko Carrier Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih, yeni çatı tipi klimaları  Mart ayında piyasaya sunacaklarını belirterek, “2021 yılındaki standartları karşılayacak yeni ürünümüzle, sektöre öncülük edeceğiz.” dedi.

Garih, “İş hayatında içtenlikle inandığım 3 temel faktörün, bu şirkette kökleşmiş halini görüyorum. Birincisi istikrarlılık, ikincisi ısrarcılık, üçüncüsü de devamlılık… Bu 3 faktör sayesinde pek çok başarıya vesile olduk.” sözleriyle, toplantıya katılan 600 Alarko Carrier mensubuna teşekkür etti. Buluşmaya, Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Alaton ve Alarko Holding Genel Koordinatörü Ayhan Yavrucu da katıldı.

Türkiye ve uluslararası arenada birçok ödül kazandıklarına değinen Garih, sözlerine şöyle devam etti: “2017’de bağımsız bir kurum tarafından yapılan araştırmada, Türkiye’nin en değerli 100 markasından biri olduk. Ayrıca, sektörümüzün en sosyal markası seçildik. Carrier tarafından yapılan satış performansı değerlendirmesine göre verilen ‘Başkanlık Ödülü’ne üst üste 2. kez layık görüldük. Carrier’in Venedik’te gerçekleştirilen tüm dünyadaki ortaklarını topladığı bir etkinlikte, bu ortaklık örnek teşkil edecek, parmakla gösterilecek bir şekilde anlatıldı.

Toshiba’da ise ‘En Yüksek Satış’ ödülünün sahibi olduk. Tüm bunlar, sektördeki başarılarımızı taçlandırdı. Öte yandan, risk analizi ve maliyet kontrol kabiliyetimizin önemli bir göstergesi olarak, bu sene ilk defa Çin pazarına girdik. 2017’de ayağa kaldırmaya çalıştığımız dijital dönüşüm projesi de inşallah 2018’in ikinci çeyreğinin sonunda hayata geçecek. Artan müşteri portföyümüzle, 2018’de sektörde büyük ivme kazanacağımızı öngörüyorum.”
 


Etiketler

  • İş hayatı
  • Alarko Carrier
  • Niv Garih
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