Bitcoin yatırımcısı dikkat! Tedbirli olun

SEC, Bitcoin ve sanal para yatırımcılarını uyardı.

ABD'li sermaye piyasası otoritesi düzenleyici kurum The U.S. Securities and Exchange Commision (SEC) yatırımcılara Bitcoin gibi sanal paralara ilişkin tedbirli olma uyarısında bulundu. SEC tarafından yapılan uyarıda, eyalet ve federal regülatörlerin kanunsuz aktörlerden doğacak yatırım kayıplarının telafi edilmesini sağlayamayabileceği belirtildi.

SEC Başkanı Jay Clayton ile delegeler Kara Stein ve Michael Piwowar'ın yaptığı bir açıklamada birçok sanal paranın halka arzı ve diğer dijital para yatırımlarının menkul kıymetlere ilişkin federal ve eyalet yasalarına uymadığını belirtti.

Düzenleyicilerin bu hızlı büyüyen piyasayı denetleme çabasının yanında SEC, yatırımcıları uyanık olmaları konusuna uyarıyor.

Yapılan açıklamada, “SEC ve eyalet bazında menkul kıymet düzenleyici kurumları yasa ihlallerini takip ediyor, fakat para kaybederseniz çabalarımızın yatırımınızı geri almanız şeklinde sonuçlanmayacağı yönünde önemli bir risk bulunduğuna dair sizi uyarıyoruz.” ifadesi yer aldı.



