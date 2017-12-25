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Boğaziçi öğrencileri OYAK Maden Metalürji Grubu’nu ‘Yılın Sanayi Şirketi’ seçti

25.12.2017 - 12:08

OYAK Maden Metalürji Grubu, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü Engineering Society’nin (ENSO) her yıl düzenlediği Management Study With Executives (MSE) etkinliğinde ‘Yılın Sanayi Şirketi Ödülü’ne layık görüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü Engineering Society’nin (ENSO) her yıl düzenlediği Management Study With Executives (MSE) etkinliğinin 7’ncisi Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da gerçekleşti. 14-16 Aralık tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte, OYAK Maden Metalürji Grubu, “Gelecek Bugünde!” adıyla düzenlenen oturumda vaka analizi çalışması gerçekleştirildi. 

3 gün süren etkinliğin son gününde öğrencilerin yaptığı anket sonucu belirlenen Boğaziçi Üniversitesi İş Dünyası Ödülleri kapsamında OYAK Maden Metalürji Grubu ‘Yılın Sanayi Şirketi Ödülü’ne layık görüldü. 16 Aralık Cumartesi günü gerçekleşen törende ödülü OYAK Maden Metalürji Grubu Organizasyonel Gelişim ve Yetenek Yönetimi Direktörü Neslihan Çakıt aldı.

OYAK MADEN METALÜRJİ GRUBU

OYAK Maden Metalürji Grubu; bünyesindeki 8 şirketiyle, Türkiye’nin en büyük entegre çelik üreticisidir. 2016 yılı ham çelik üretimine göre AB-28’e üye ülkelerin üreticileri arasında 3.sıradadır.

Grubun bünyesindeki şirketler; yassı çelik ve levha üreticisi Erdemir, yassı ve uzun çelik sektöründe hizmet veren İsdemir, Sivas ve Malatya'da maden sahaları bulunan Erdemir Maden, Romanya'da elektrik motoru üretimi için gerekli olan silisli çeliği üreten Erdemir Romanya, Grup şirketlerine mühendislik yönetimi hizmeti veren Erdemir Mühendislik, sektörün ebatlanmış yassı çelik ihtiyacını karşılayan Erdemir Çelik Servis Merkezi, Asya-Pasifik Bölgesi’nde faaliyetleri yürüten Erdemir Asia Pacific ve İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş.’dir.

OYAK Maden Metalürji Grubu tüm ürün gamı ile otomotiv, beyaz eşya, gemi, boru, makine imalat, tarım ve ziraat aletleri, ısı sanayi, genel yapı, savunma ve ambalaj sanayisi gibi birçok sektöre hizmet veren şirketler grubudur.

Grup şirketlerinden Erdemir, Türk çelik sektöründeki Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı onaylı ilk Ar-Ge Merkezi’ne sahiptir. OYAK Maden Metalürji Grubu toplam varlıkları bakımından Türkiye’nin en büyük sanayi şirketlerinden olup, 12 bine yakın çalışanıyla ülkemizin en büyük işverenleri arasındadır.


Etiketler

  • Oyak Yatırım
  • ENSO
  • MSE
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