Vakıfbank`tan KAP'a açıklama

Vakıfbank, son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile hisse sahipliğinin değişmesinin bankanın statüsü ve iş modelini değiştirmeyeceğini bildirdi.

Vakıfbank, bankanın vakıf hisselerinin 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bedeli karşılığı Hazine'ye devredilmesine ilişkin açıklama yaptı. KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu hisse devri ile bankanın statüsü, stratejisi ve iş modelinde bir değişiklik olmayacağı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname ile, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temsil ve idare edilen hisselerin sahipliği, alınacak Bakanlar Kurulu kararı sonrasında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na geçecektir.

Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleşecek hisse sahipliği değişikliği ile bankamızın kamu bankası statüsü, stratejisi ve iş modeli ile ilgili herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Güçlü sermaye yapısı, teknolojik altyapısı, nitelikli bankacılık hizmetleri ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin öncü bankalarından biri olan Vakıfbank, kalkınma ve toplumsal fayda sağlama yolunda ortaya koyduğu özenli çalışmalarla, piyasalardaki etkinliğini daha da artıracaktır. Bankamız, stratejik projelerin yanı sıra istihdam yaratan, ihracatı ve üretimi destekleyen, katma değer oluşturan, toplumsal refahı artıran projelere finansman sağlamaya ve toplumun tüm kesimlerinin yanında olmaya devam edecektir"