Akfen 5,2 milyar liralık yatırım yapacak

Akfen Holding'in önümüzdeki 2 yıllık hedefini paylaşan Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 5,2 milyar liralık yatırım projelerini hayata geçireceklerini ve bu yatırımlarla birlikte en az 2 bin 345 kişilik yeni istihdam yaratacaklarını duyurdu.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 2,9 milyar lirası 2018'de olmak üzere gelecek iki yılın sonunda 5,2 milyar liralık yatırım projelerini hayata geçireceklerini belirterek, "Bu yatırımlar karşılığında en az bin 530 kişilik yeni istihdam sağlayacağız. İstihdam yarattığımız kişi sayısının 2019 sonunda ise 2 bin 345 kişiye ulaşmasını bekliyoruz." dedi. Akın ayrıca, önümüzdeki yıl kurda çok sert hareketlilikler beklemediklerini dile getirdi.

2017 yılını değerlendiren Akın, 2018'den beklentileri, hayata geçirecekleri yatırımlar ve istihdam planlamaları hakkında bilgi verdi.

Akın, Türkiye ekonomisinin 2017'de hükümetin teşvikleriyle iyi bir performans gösterdiğini, bu performansın gelecek yıl da devam edeceğini belirterek, ancak kalkınmanın lokomotifi görevinin devlet için sürekli olamayacağını, bunu özel sektörün üstlenmesi gerektiğini söyledi.

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Bunun için hem bölgesel, hem de yerel siyasetin istikrarlı bir çizgide ve anlaşılabilir olması gerektiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Teşvikler her zaman itici güç olmuştur. Bu yıl hükümetin açıkladığı olağanüstü cömert teşvikleri bu kapsamda değerlendirmek lazım. Yatırımcılar açısından siyasi iradenin uzun vadeli plan program yapabilmesi çok önem taşıyor. Öngörülebilirliği yüksek olan ülkelerde teşvike gerek olmaz. Sürdürülebilir bir istikrarın güvenli ellerde olduğunu görmek bizim en büyük temennimizdir. Böyle olduğu takdirde Türk yatırımcısının önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Unutmayalım ki yatırımcı önündeki 5 seneyi tahmin edemezse, uzun vadeli yatırıma hiçbir zaman soyunamaz. Ülkemizin de ihtiyacı olan kısa vadeli yatırım değil, orta ve uzun vadeli yatırımlardır."

Akın, 2018'in, bu yıldan farklı olmayacağı öngörüsünde bulunarak, "Bu yılki büyümemiz 2018'de de devam edecektir. Kurdaki artışın 2017'nin normal kurdaki değer kaybıyla aynı oranlarda olacağını öngörüyoruz. Çok sert iniş çıkışlar beklediğimiz bir yıl olmayacak. Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3-4 yıllık dönemde yaklaşık yüzde 6 seviyelerinde büyümesini bekliyoruz ki bu oran pek çok Avrupa ülkesinin neredeyse iki katıdır." diye konuştu.

"2018 YATIRIMLARIMIZ İÇİN ÖNEMLİ BİR YIL OLACAK"

Hamdi Akın, Akfen Holding olarak 2017'de 1,2 milyar lira yatırım değerine sahip 785 yatak kapasiteli Isparta Şehir Hastanesi'ni hizmete açtıklarını anımsatarak, enerji sektöründe Giresun'da 35 milyon dolarlık yatırımla Çalıkobası hidroelektrik santrali (HES) projesinin ilk iki ünitesini devreye aldıklarını anlattı.

Bu yıl 4 güneş enerjisi santralinin (GES) üretime geçtiğini, 4 rüzgar enerjisi santralinin (RES) de inşaat hazırlığına başlandığını aktaran Akın, gayrimenkul sektöründe ise Ankara'da İncek Loft projesini tamamladıklarını, Bulvar Loft ve Bodrum Loft konut projelerinin temellerini attıklarını, Kütahya ve Isparta'da öğrenci yurdu inşaatlarına devam ettiklerini söyledi.

Akın, 2018'in hayata geçirecekleri yatırımlar için önemli bir yıl olacağını vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Akfen Holding, 2,9 milyar lirası 2018'de olmak üzere gelecek iki yılın sonunda 5 milyar 282 milyon lira değerli yatırım projelerini hayata geçirecek. 2018'in temmuz ayında Eskişehir Şehir Hastanesi devreye girecek. 1 milyar 678 milyon liraya mal olacak Eskişehir Şehir Hastanesi, 264 polikliniği ve bin 81 yataklık kapasitesiyle bölgenin sayılı hastaneleri arasındaki yerini alacak. Isparta ve Kütahya'da halen devam eden, 2018'de tamamlamayı planladığımız, toplam 7 bin 64 yatak kapasitesine sahip iki yurt projemizin toplam inşaat maliyeti yaklaşık 153 milyon lira olacak.

Yenilenebilir enerji alanında 245 megawatt olan çalışan kurulu kapasitemizin 326 megawatt artarak 571,5 megawatta ulaşmasını bekliyoruz. HES segmentindeki 15 megawatt ve GES segmentindeki 40 megawattlık kurulu gücün 2018 sonuna kadar işletmeye alınmasını planlıyoruz. Bu kapsamda 2018 yatırımlarımız 676,4 milyon lira olacak. Mersin Uluslararası Limanı'nda devam eden genişleme ve yenileme projeleri kapsamında yaklaşık 129 milyon lira harcama yapılacak. Ankara Gölbaşı'nda yapımına devam ettiğimiz ve 2018 sonunda tamamlayacağımız 822 dairelik Bulvar Loft projemizde ise 352 milyon lira yatırım yapmış olacağız."

"2 BİN 345 KİŞİYE YENİ İSTİHDAM YARATACAĞIZ"

Hamdi Akın, Akfen Holding olarak 2018'de tamamlanacak 2,9 milyar liralık yatırımın karşılığında en az bin 530 kişilik yeni istihdam sağlayacaklarını belirterek, böylece 2018'de iştirakleriyle birlikte bünyelerinde 5 bin 600 olan çalışan sayısının 7 bin 130'a çıkacağını dile getirdi.

İstihdam yarattıkları kişi sayısının 2019 sonunda 2 bin 345 kişiye ulaşmasını beklediklerini aktaran Akın, gelecek yılın kesinleşmiş yatırımları arasında, başta 990 milyon liralık yatırım değerine sahip Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin geldiğini kaydetti.

Buna hali hazırda yapımının sürdüğü 184,5 milyon liralık Bodrum Loft projesinin eşlik edeceğini anlatan Akın, "Yenilenebilir enerji üretim santralı alanındaki yatırımlarımıza da devam edeceğiz. Bu kapsamda 2019 sonuna kadar yenilenebilir enerjide 1 milyar 121 milyon liralık yeni yatırıma imza atacağız." dedi.

Akın, enerji sektörününde artan kişi başına gelir, şehirleşme trendi ve demografik gerçeklere paralel büyümenin devam etmesini beklediklerini dile getirerek, "Türkiye'de 2018'de kurulu gücün yüzde 4 büyümesini, talep tarafındaki büyümenin ise yüzde 6 seviyesinde olmasını bekliyoruz. Bu kapsamda yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz Akfen Yenilenebilir Enerji'nin 2018'de kurulu gücünün, faaliyete geçecek hidroelektrik ve güneş enerjisi santralleri ile yüzde 16 büyüyerek 293 megawatta ulaşmasını, enerji üretiminin yüzde 26 büyümesini, cirosunun da dolar bazında bir önceki yıla göre yüzde 25 artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Liman işletmeciliği sektöründe ise 2018'de konteyner elleçlemesinde yüzde 7,6'lık büyüme beklentisinin bulunduğundan bahseden Akın, şöyle devam etti:

"Sektör özellikle global politik riskler nedeniyle son 2 yıl bir daralma gösterse de önceki yıllardaki gerçekleşmelere bakıldığında Türkiye'nin ortalama reel büyümesinin 2 katı üzerinde büyüme gösterdi. Mersin limanının konumu itibarıyla bölge her zaman Türkiye'nin üzerinde bir büyüme performansı göstermiştir. Önümüzdeki 3-4 yıl içinde global tansiyonun düşmesi ve Irak, Suriye gibi komşu ülkelerde normalizasyon ile ertelenen talebin devreye girmesini, 2015 sonunda bozulan Rusya ilişkilerinin artarak düzelmeye başlaması, diğer taraftan liradaki değer kaybıyla artan dış ticaret hacimleri ile Mersin Limanı'nın yer aldığı bölgenin Türkiye konteyner pazarının üzerinde büyümesini öngörmekteyiz. Bu kapsamda Mersin Limanı’nın 2018 yılında konteyner elleçlemesinin yüzde 7, cirosunun ise dolar bazında yüzde 8 seviyesinde büyümesini bekliyoruz."

"MISIR, UKRAYNA, GÜRCİSTAN, KIRGIZİSTAN GİBİ ÜLKELER YAKIN İLGİ ALANIMIZDA BULUNUYOR"

Hamdi Akın, Türkiye'deki yatırımların yanı sıra diğer ülkelerdeki ekonomik hareketlilikleri de yakından izlediklerini belirterek, bazı gelişmekte olan ülkelerin 4-5 yıllık programlarını heyecan verici olarak gördüklerini kaydetti.

Mısır, Ukrayna, Gürcistan ve Kırgızistan gibi ülkelerin yakın ilgi alanlarında bulunduğunu aktaran Akın, "Ancak bu noktalarda henüz ciddi bir yatırım planımız yok. Bölgesel riski küresel riskin önünde değerlendirmek gerekiyor. Bölgedeki kargaşa nedeniyle Orta Doğu'nun stabilizasyonu açısından henüz bir karar alınmış değil. Çünkü burada ekonomiden ziyade siyasetin ön plana çıktığını görüyoruz. Öyle görünüyor ki, bu bölgelerde ekonomiyi siyaset yönlendirmeye devam edecek. Bu bölgelerde yatırım için de beklemek gerekecek." diye konuştu.

Akın, yatırımlar konusunda resmin genelinde bir durağanlık söz konusu olduğuna işaret ederek, "Örneğin ihracat rakamlarımız bir türlü gerekli büyümeyi gösteremiyor. Döviz fiyatı biraz düştüğünde ithalatımız hemen artabiliyor. Cari açık da doğal olarak her sene sorun olmaya devam ediyor. Bu resmi düzeltebilmenin tek yolu, topyekun tüm sektörlerde reel bir hareketlenmenin başlamasıyla mümkün olacaktır. Bunun için de ekonominin siyaseti yönlendirebilecek bir noktada olması gerekir. Siyasete göre ekonomi kararlarının verildiği bir ülkede gerçek kalkınma olmaz. Ekonominin siyaseti yönlendirmesi kaçınılmazdır." değerlendirmelerini yaptı.

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