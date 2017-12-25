Bitcoin'de satış dalgası sürüyor

Bitcoin'un öngörülemeyen bir şekilde 20 bin dolar sınırını aşamamasının ardından, önemli sanal paralar düşüşünü sürdürüyor.

Sanal paralar, Cumartesi günü erken işlemlerde kaydedilen kazançlarını geri verdi ve traderlar beklentilerinin yönünü tekrar aşağı çevirmesiyle birlikte Bitcoin sert düştü.Tel Aviv merkezli eToro kıdemli piyasa analisti Mati Greenspan, dolar cinsinden artan ve yen cinsinden azalan işlemlere dikkat çekerek “Satış dalgasına Batı neden oluyor” dedi. Greenspan, “Sanal paralarda son yükseliş o kadar sert oldu ki yatırımcılar tatile girerken nakde dönme eğilimindeydi” diye devam etti.

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Bitcoin, şu dakikalarda yüzde 2.9 yükselişle 14 bin 148 dolardan işlem görüyor. Sanal para Bticoin'un beş günlük kaybı yüzde 18.45 seviyesinde bulunuyor.

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