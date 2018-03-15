BDDK'da yönetmelik değişti

Bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle bilanço içi varlıklar bakımından risk tutarı tanımı, katılma hesaplarından kullandırılan fonlar için yeniden belirlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların öz kaynakları ile sermaye yeterliliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmeliklerinde değişikliğe gitti. BDDK'nın "Bankaların Öz Kaynakları" ve "Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi"ne ilişkin yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yeni yönetmelik kapsamında, risk tutarının standart yaklaşım kapsamında belirlenmesine ilişkin bölümde yer alan maddelerde değişiklik yapıldı.

Bu kapsamda yönetmelikte, bilanço içi varlıklar bakımından risk tutarı tanımının katılma hesaplarından kullandırılan fonlar için değiştirildiği bir madde eklendi. Yeni madde, yönetmelikte, "Bilanço içi varlıklar bakımından risk tutarı, katılma hesaplarından kullandırılan fonlar dışında kalan varlıklar için Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarlarının ayrılmış özel karşılıklar ve genel karşılıklar düşüldükten sonraki değerini, katılma hesaplarından kullandırılan fonlar için ise söz konusu değerin alfa oranı ile çarpılmış değerini ifade eder. Alfa oranı kurulca belirlenerek kamuoyuna açıklanır." şeklinde yer aldı.

Söz konusu maddede yer alan "alfa oranı" daha önce yüzde 70 olarak belirtilmişti. Aynı bölümde değiştirilen bir diğer maddeyle gayri nakdi krediler ve taahhütlerin risk tutarı, "Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" baz alınarak hesaplanacağı bildirildi.

İlgili tebliğin risk tutarının standart yaklaşım kapsamında belirlenmesine ilişkin bölümünde yapılan değişiklikler, 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girecek.

BANKALARIN ÖZ KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

Bankaların öz kaynaklarına ilişkin yeni yönetmeliğinde ise ikincil sermaye benzeri borçlar bölümünde bazı maddeler yürürlükten kaldırılırken, Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 (TFRS 9) uygulayan bankalarca ayrılacak karşılıklara ilişkin geçici madde eklendi.

Eklenen madde ile çekirdek sermaye tutarının hesaplanmasına ilişkin detaylar belirtildi.