Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 15 Mart dolar fiyatları )

Türk Lirası üzerindeki baskı devam ederken, Euro kuru ve sterlin kuru yeni tarihi rekoru kırdı. Dolar kurunda ise yükseliş devam ederken 3.5 ayın zirvesini gördü.

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Yaşanan jeopolitik gelişmeler, ABD'de faiz artışlarının hızlanacağı ve yüksek enflasyon ve yüksek cari açığın bir arada Türkiye ekonomisini nasıl etkileyeceği endişeleri piyasalar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Dolar/TL, 3.90 seviyesini test ederek 3.5 ayın zirvesini görürken, Euro ve Sterlin rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor.

Dolar/TL gün içerisinde en yüksek 3.9054 TL'yi test ederek 4 Aralık'tan beri yeni en yüksek seviyeyi gördü. Dolar kuru saat 16.49 itibarıyla 3.9019 seviyesinde bulunuyor.

Sepet kurda 3.3628 seviyesini görerek rekor kırdı. Dolar endeksi ise 89,88 seviyesinde...

EURO VE STERLİNDE TARİHİ REKOR

Euro/TL 4.8250 seviyesini görerek tarihi rekorunu yenilerken, şu dakikalarda 4.8159 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/TL ise 5.4515 TL'yi görerek tüm zamanların rekorunu kırarken aynı dakikalarda 5.4410 seviyesinde hareket ediyor.

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Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz ise yabancı ağırlıklı satış dalgası ise dün Kasım sonundan beri gördüğü en yüksek seviye olan yüzde 12.75'ten sınırlı aşağıdaki seyrini sürdürüyor.

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DOLARDA 3.91 SEVİYESİ TEST EDİLEBİLİR

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Dolar/TL kurunda 3.8450 direncinin geçilmesi teknik olarak kısa vadede yukarı hareketleri işaret ediyordu. Nitekim geldiğimiz noktada kur 3.89 seviyesinde bulunuyor. Jeopolitik risk algısında hafif bir yükseliş, yüksek gelen cari açık verileri ve global piyasalardaki dalgalı seyirlerin gelişmekte olan ülke piyasalarına bakışı zayıflatması kurdaki yükselişte etkili olmuş görünüyor" dedi.

TL’de diğer gelişen ülke para birimlerine kıyasla bir negatif ayrışmadan söz etmenin mümkün olduğunu söyleyen Turşucu, "Ancak büyük resme bakıldığında dolardaki yükseliş yeni bir yükseliş dalgası olarak algılanmamalı. Direnç olarak izlediğimiz 3.91 seviyesi mevcut piyasa algısı devam ederse test edilebilir. Bu seviyenin de geçilmesi durumunda 3.95 seviyesine doğru hareketler görülebilir. Dolarda ateşin düştüğünü söylemek için ise 3.8450 seviyesinin altına gerilemesi gerekli" dedi.

YABANCILARDA ARTIŞ GÖREBİLİRİZ

Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, "Döviz kurlarında yaşanan yükseliş tamamen içsel. Yurt dışında para piyasaları sakin. Dolar ortak paydasında bakarsak ABD para birimi bu hafta dünya genelinde ortalama yüzde yüzde 0,3 değer kaybı yaşadı. Ancak ülkemizde yüzde 1,9 yükseldi" dedi.

Karayazıcı şöyle devam etti: "Moody’s kararı ve bunu takiben tahvil piyasasında satışa geçen yabancıların dövize talep yaratmasının burada öncelikli gerekçe olduğu görüşündeyim. TÜFE ve cari açığında katalizör olduğu bu eğilim güç kazanarak sürer mi derseniz bence zor. Bir süre sonra yükselen tahvil faizlerini fırsat görerek Türkiye pozisyonu açan yabancılarda bir artış görebiliriz. Bu da döviz kurlarında rotayı aşağı çevirir."

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