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Fitch'ten Türkiye için iyi senaryo

15.03.2018 - 08:32 | Son Güncelleme :

Fitch Ratings, 2017 yılında uygulanan teşviklerin etkisi ile güçlü bir büyüme gösteren Türk ekonomisinin, 2018 yılında daha yavaş bir büyüme ortaya koymasının beklendiğini, ancak 2019'da büyümenin yeniden toparlanacağını öngördüklerini bildirdi.

Fitch Ratings, 2017 yılında uygulanan teşviklerin etkisi ile güçlü bir büyüme gösteren Türk ekonomisinin, 2018 yılında daha yavaş bir büyüme ortaya koymasının beklendiğini, ancak 2019'da büyümenin yeniden toparlanacağını öngördüklerini bildirdi.

Dün yayınladığı "Global Görünüm" raporunda Türk ekonomisinin 2017 yılında yüzde 6,8 büyüdüğüne işaret eden Fitch, 2018 için büyüme tahminini yüzde 4,1 ve 2019 için yüzde 4,7 olarak ortaya koydu.

Mali politikanın sıkılaştırılması ve kredi şartlarının daha sıkı para politikasından kaynaklı olarak zorlaştığını belirten Fitch, Kredi Garanti Fonu destekli kredi temin edilebilirliğin de azaldığına işaret etti. Fitch, yüzde 125'e ulaşan kredi/mevduat oranı sonrasında bankaların Kredi Garanti Fonu dışında büyümeyi finanse etme kapasitelerinin sınırlı olacağını vurguladı.

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2019 yılında ise, seçimler öncesinde ortaya konacak daha büyük teşviklerin etkisi ile büyümenin yeniden toparlanmasını bekleyen Fitch, global finansal şartlarda olası sıkılaşmanın kayda değer bir aşağı yönlü risk olduğunu da vurguladı. Seçimlerin planlandığı gibi Kasım 2019'da yapılmasını beklediklerini, ancak seçimin 15 Temmuz'da yapılacağı spekülasyonlarının arttığına işaret eden Fitch, seçimin öne çekilmesi halinde teşviklerin daha erken devreye alınacağını öngördüklerini ve bunun sonucu olarak 2018'de daha güçlü ve 2019'da daha yavaş bir büyüme olabileceğini belirtti.

Enflasyonun 2018'in büyük bölümünde çift hanelerde kalacağını, ancak yılın sonuna doğru baz etkisi ile gerileyebileceğini belirten Fitch,enflasyon tahminlerini yükselttiklerini vurguladı. Fitch, 2018 sonu için enflasyon tahminini yüzde 9,5 ve 2019 sonu için yüzde 8,5 olarak ortaya koydu. Geç Likidite Penceresi faiz oranının ana operasyonel faiz oranı olarak kalmaya devam edeceğini belirten Fitch, enflasyon için kullanılan dilin son zamanlarda sıkılaştığı dikkate alındığında, faiz oranlarının 2018'de en azından cari seviyelerde kayacağını öngördüklerini de vurguladı.


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