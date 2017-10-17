Airbus - Bombardier ortaklığı binlerce istihdamı kurtardı

Kanadalı uçak üreticisi Bombardier C-serisi jet programının çoğunluk hissesini Airbusa satarak İngiltere, Kanada ve Çinde binlerce istihdamını kurtardı.

Bu anlaşma ile Fransız uçak üreticisi Airbus ABD'de ödemek zorunda olduğu ticari cezalardan kaçınarak ABD'li rakibi Boeing'e karşı elini güçlendirmiş oldu.

Anlaşma kapsamında Airbus Bombardier'in C serisi uçak ürettiği birimi C Series Aircraft Limited Partnershipin yüzde 50.01lik çoğunluk hissesini satın alacak.

Bombardier ve Investissement Québec ise sırasıyla şirketin yüzde 31 ve yüzde 19luk hissesini elinde tutmaya devam edecek.

Airbus satın aldığı çoğunluk hissesi için nakit ödeme yapmayacak, son aylarda sipariş almakta zorlanan Kanadalı üretici Bombardier'in uçaklarına olan talebi artırmak için satın alma, satış, pazarlama ve müşteri destek konularındaki gücünü kullanıyor olacak.

Ayrıca Airbus Alabama'daki fabrikasında C serisi jetleri üretmeye başlayarak ABD'li alıcılara yapılan satışlara getirilen ek gümrük vergilerinden muhaf olacak.

Bombardier CEOsu Alain Bellemare, "Bu ortaklık C serisi programının değerini iki katının üzerine çıkartacak ezber bozan uçağımızın tam potansiyelini fark etmesini sağlayacak" derken, Airbus CEOsu Tom Enders anlaşma için, "Bombardier ile ortaklığımızın satışları ve bu programın değerini olağanüstü şekilde artıracağından hiç kuşkum yok" dedi.

Anlaşma İngiltere hükümeti için önemli bir rahatlama. Boeing ile rekabette Bombardierin Kuzey İrlandanın Belfast kentindeki tesis bini C serisi jetlerin üretiminde çalışan - 4 bin 500 çalışanıyla ABD'nin uygulamak istediği ek yüzde 300 vergilerden olumsuz etkilenecekti.

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