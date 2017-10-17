‹ Önceki Haber Sanal para dünyasında panik! Sanal para dünyasında panik! Sonraki Haber › ABD'de sanayi üretimi Eylül'de %0.3 arttı ABD'de sanayi üretimi Eylül'de %0.3 arttı

Airbus - Bombardier ortaklığı binlerce istihdamı kurtardı

17.10.2017 - 16:43

Kanadalı uçak üreticisi Bombardier C-serisi jet programının çoğunluk hissesini Airbusa satarak İngiltere, Kanada ve Çinde binlerce istihdamını kurtardı.

Bu anlaşma ile Fransız uçak üreticisi Airbus ABD'de ödemek zorunda olduğu ticari cezalardan kaçınarak ABD'li rakibi Boeing'e karşı elini güçlendirmiş oldu.

Anlaşma kapsamında Airbus Bombardier'in C serisi uçak ürettiği birimi C Series Aircraft Limited Partnershipin yüzde 50.01lik çoğunluk hissesini satın alacak.

Bombardier ve Investissement Québec ise sırasıyla şirketin yüzde 31 ve yüzde 19luk hissesini elinde tutmaya devam edecek.

Airbus satın aldığı çoğunluk hissesi için nakit ödeme yapmayacak, son aylarda sipariş almakta zorlanan Kanadalı üretici Bombardier'in uçaklarına olan talebi artırmak için satın alma, satış, pazarlama ve müşteri destek konularındaki gücünü kullanıyor olacak.

Ayrıca Airbus Alabama'daki fabrikasında C serisi jetleri üretmeye başlayarak ABD'li alıcılara yapılan satışlara getirilen ek gümrük vergilerinden muhaf olacak.

Bombardier CEOsu Alain Bellemare, "Bu ortaklık C serisi programının değerini iki katının üzerine çıkartacak ezber bozan uçağımızın tam potansiyelini fark etmesini sağlayacak" derken, Airbus CEOsu Tom Enders anlaşma için, "Bombardier ile ortaklığımızın satışları ve bu programın değerini olağanüstü şekilde artıracağından hiç kuşkum yok" dedi.

Anlaşma İngiltere hükümeti için önemli bir rahatlama. Boeing ile rekabette Bombardierin Kuzey İrlandanın Belfast kentindeki tesis  bini C serisi jetlerin üretiminde çalışan - 4 bin 500 çalışanıyla ABD'nin uygulamak istediği ek yüzde 300 vergilerden olumsuz etkilenecekti.


Etiketler

  • ceo
  • Airbus
  • Bombardier
  • nvestissement Québec
‹ Önceki Haber Sanal para dünyasında panik! Sanal para dünyasında panik! Sonraki Haber › ABD'de sanayi üretimi Eylül'de %0.3 arttı ABD'de sanayi üretimi Eylül'de %0.3 arttı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.005 TL        
BORSA
1.007 TL        
DOLAR
1.005 TL        
EURO
1.000 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.