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ABD'de sanayi üretimi Eylül'de %0.3 arttı

17.10.2017 - 16:46

ABD'de sanayi üretimi Eylül'de %0.3 arttı

ABD'de sanayi üretimi Eylül'de kasırgaların etkisiyle sınırlı artış kaydetti. Fed tarafından açıklanan verilere göre sanayi üretimi %0.3 arttı. Beklenti %0.3 artıştı. 

Kapasite kullanımı oranı %76'ya yükseldi. Beklenti %76.2. 

Fed'den yapılan açıklamada Irma ve Harvey kasırgalarının sanayi üretiminde % 0.25 puan düşüşe neden olduğu belirtildi. 3. çeyrekte sanayi üretimi yıllık bazda % 1.5 düştü, Fed kasırgalar olmasıydı üretimin bu dönemde en az %0.5 oranında artacağını kaydetti.

Bu arada bir önceki ayın verisi ise %0.9 düşüşten %0.7 düşüşe revize edildi. 


Etiketler

  • FED
  • sanayi üretimi
  • ABD
  • kapasite kullanımı
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