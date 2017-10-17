Sanal para dünyasında panik!

Dünyanın en çok kazandıran sanal parası bitcoin 6 bin dolar sınırına yaklaşırken Bitcoin Borsası Bittrex’te yaşan son olaylar bu borsada parası olanlar arasında panik yarattı.

Bitcoin Borsası Bittrex’te yaşan son olaylar bu borsada parası olanlar arasında panik yarattı. Son zamanlarda Bittrex kullanıcılarından hesaplarının “sebepsiz yere kapatıldığına” dair şikayetler gelirken hesabı sebepsiz yere kapatılan bu kullanıcıların iddiasına göre, Bittrex’in destek ekibiyle iletişime geçip bilgi almak istediklerin de talepleri görmezden geliniyor.

Cointelegraph'ın haberine göre hesabı kapatılan kullanıcılardan biri, Bittrex hesabında değeri toplamda 30.000 doların üstünde olan 6 bitcoini olduğunu ve artık hesabına erişemediğini, destek ekibinden de cevap almadığını söylüyor.

Habere göre bu borsada bitcoini olanlardan gelen bazı şikayetler şu şekilde:

“Hiçbir uyarı veya duyuru yapılmamış olmasına rağmen 3 günden uzun süredir hesabım kapalı durumda. Destek ekibi de hiçbir şeye cevap vermiyor.”

“Bu sorunu bildirmek için gönderdiğimiz tüm bildirilere rağmen destek ekibi bildirilere cevap vermektense, olabildiğine çirkin ve ahlaksızca, bizi görmezden geliyor.”

Kullanıcılardan biri ise, yaşanan bu sıkıntının ülkelerle ilgisi olabileceğinden belirterek “İran’da 3,000’den fazla hesap sebepsiz yere kapatıldı.” iddiasında bulundu.

Başka bir Bittrex kullanıcısının siteye gönderdiği şikayette ise, “Telegram gruplarında epey fazla kişiyle konuştum ve buna göre en çok etkilenen ülkeler Suriye, Hindistan, İran, Rusya, Pakistan ve Türkiye olmuş.” denildi.

Hesabının sebepsiz yere askıya alınmasından yakınan kullanıcılar hesaplarının “onaylı” hesaplar olduğunu da belirtiyor.

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