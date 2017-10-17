Altın tahvilinde ilk rakamlar açıklandı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasında ilk rakamları açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasında şimdiye kadar yapılan işlem miktarını açıkladı.

Şimşek, "Şu ana kadar 5 bin kişi, bir ton altın getirip kira sertifikası veya tahvil aldı. Bu da yaklaşık 150 milyon liraya tekabül ediyor" dedi.

Türkiye'de yastık altındaki altın miktarının en az 2 bin 200 ton olduğu, bu potansiyel büyüklüğün 300 milyar lira olduğu tahmin ediliyor. Hazine tarafından yürütülen proje bugüne kadar atıl bekleyen bu potansiyelin ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyor.

Altınını devlet güvencesinde değerlendirmek isteyenler, evlerinde, kasalarında sakladığı altını Ziraat Bankası şubelerine götürüyor. Teslim sırasında ister verdikleri altın karşılığında altın tahvili talep edebiliyor.

Faiz hassasiyeti olanlar da altına dayalı kira sertifikası alabiliyor. Ek getiriler de Ziraat Bankası'nda vatandaşlar adına açılan hesaplara otomatik olarak aktarılacak.

Etiketler