Petrolde kâr satışları !

Petrol fiyatları, kâr satışlarının öne çıkarmasıyla geriledi.

Petrol fiyatları OPEC'in normalde yalnızca yılın ilk yarısı geçerli olması beklenen petrol üretim kesintisi anlaşmasının uzatılabileceği beklentileriyle üç günlük artışın ardından bugün yatırımcıların kâr satışlarını da öne çıkarmasıyla geriledi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Brent ham petrolünün varil fiyatı 13 sent değer kaybederek 52.83 dolardan işlem görürken, ABD türü ham petrolün varil fiyatı da 10 sent düşerek 50.25 dolar oldu.

Petrol fiyatları bugün görülen düşüşe rağmen üç günlük yükselişe başladığı Salı gününe göre oranla yüzde 4'ün üzerinde değer kazanmış durumda.