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Altın fiyatlarında 3 haftadır ilk

31.03.2017 - 08:45

Altının ons fiyatı 1.240 dolar seviyesinde işlem görürken 3 haftadır ilk kez kayıp yaşamaya hazırlanıyor. Çeyrek altın ise 239 liradan işlem gördü.

Altın fiyatları ABD'de yukarı yönlü revize edilen ekonomik büyüme rakamlarından destek bulan doların yükselişiyle değer kaybederek haftalık kayba hazırlanırken, Avrupa'da yaklaşan seçimler ve Brexit'ten doğan belirsizlik kayıpları sınırladı.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 değer kaybederek 1,240.45 dolardan işlem gördü. Üç haftadır ilk defa haftalık kayıp yaşamaya hazırlanan altının haftalık kaybı da yüzde 0.2'ye yakın.  

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 145 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın 239 liradan, Cumhuriyet altını ise 982 liradan alıcı buldu.


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