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Rand 'istifa' haberiyle çakıldı

31.03.2017 - 09:06 | Son Güncelleme : 31.03.2017 - 09:57

Güney Afrika'da Devlet Başkanı Maliye Bakanı'nı görevden aldı, randın dolar karşısındaki haftalık kaybı yüzde 9'ya yaklaştı.

 

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, günlerdir süren ve piyasalarda ve para biriminde dalgalanmalar yaratan söylentilerin ardından Maliye Bakanı Pravin Gordhan'ı görevden alarak, yerine İçişleri Bakanı Malusi Gigaba'yı atadı.

Zuma'nın ofisinden dün gece yarısından hemen sonra yapılan açıklamada Maliye Bakan Yardımcısı olarak Mcebisi Jonas'ın yerine Sfiso Buthelezi'nin atandığı belirtildi.

Güney Afrika randı kararın ardından bu sabah itibariyle dolar karşısında yüzde 2'den fazla değer kaybı yaşarken, haftalık bazda kayıpları yüzde 8.6'ya çıktı.

Güney Afrika randında yaşanan hızlı düşüş, Gordhan'ın yatırımcılar arasında Güney Afrika para politikasındaki istikrarın koruyucusu olarak görüldüğü algısını yansıttı.

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Maliye Bakanı olarak ilke kez 2009'dan 2014'e kadar görev yapan Gordhan, daha sonra yerine gelen ve saygı duyulan bir başka isim olan Nhlanhla Nene'nin, az bilinen bir siyasetçiyle yerinin değiştirilme girişimi sonrası piyasaları sakinleştirmek için Aralık 2015'te Zuma tarafından yeniden göreve getirilmişti.

Analistler, Gordhan'ın yerine gelen Gigaba'nın ise bilinmeyen bir faktör olduğunu söylüyorlar.

Nomura gelişen piyasalar analisti Peter Attard Montalto, "Piyasa Gigaba'yı hazmetmekte zorlanacak. Bunun piyasa ve Güney Afrika için kötü olduğunu düşünüyoruz" dedi ve ekledi:

"Bunu Hazine'deki muhafazakar ve rüşvet karşıtı insanların yerlerini Zuma taraftarları ile doldurmak için Hazine'ye yapılmış açık bir saldırı olarak görüyoruz."

İktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) müttefiki Güney Afrika Komünist Partisi ise bugün yaptığı bir açıklamayla Hazine'de yağma olabileceği uyarısını yapıp, kamunun Gordhan'ın gidişi sonrası rüşvetleri engellemek için ciddi adımlar atması gerektiğini belirtti.


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