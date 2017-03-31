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Genç çiftçiye hibe ödemesi yapılacak

31.03.2017 - 09:12

Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması kapsamında genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi için 30 bin TL'ye kadar hibe desteği verilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bugünkü Resmi Gazete'de yer alan tebliğine göre, hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında; büyükbaş, küçükbaş hayvan, arı, kanatlı, ipekböceği yetiştiriciliği, fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi, kontrollü örtü altı bitki yetiştiriciliği gibi konular hibe desteğinden yaralanabilecek.

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Başvuru yapacak genç çiftçilerin 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olması, okur-yazar olması, başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmaması ve başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmaması gibi şartları taşıması gerekiyor.

Program; nüfusu 20,000'den az olan yerleşim birimlerini ve 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce tüzel kişiliği olan ve 20,000 nüfusun altındaki yerleşim birimlerini kapsıyor. 


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