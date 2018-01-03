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Petrol fiyatlarında '80 dolar' senaryosu

03.01.2018 - 09:33

Natixis Asset Management yöneticisi Yoon Chog Chong, üreticilerin arz kısıntısı anlaşmasına bağlılıkları ve Suudi Arabistan'ın Aramco halka arzı öncesinde piyasada istikrarın sürmesini arzulamasının petrolü yıl bitmeden 80 dolar/varil seviyesine taşıyabileceğini söyledi.

Natixis Asset Management yöneticisi Yoon Chog Chong, 2018'de emtiaların yıldızının parlamasını beklediğini ve petrol fiyatının 80 dolar/varil seviyesine çıkma potansiyeli bulunduğunu söyledi.

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Büyük petrol üreticilerinin arz kısıntısı anlaşmasına bağlılıkları ve Suudi Arabistan'ın Aramco halka arzı öncesinde piyasada istikrarın sürmesini arzulamasının fiyatları destekleyeceğini belirten Yoon Chou Chong, "İhracatçı şirketlere, teknoloji şirketlerine oldukça fazla yatırım yaptık ve bu yatırımlardan hala mutluyuz. Ancak 2018'in emtialar, özellikle petrol için bir dönüş yılı olabileceğini düşünüyorum. 80 dolar kulağa çok inanılmaz, saçma bir beklenti gibi gelmiyor" diye konuştu.

En son Kasım 2014'te 80 dolar/varil seviyesini gören Brent petrol saat 07:42'de 66,50 dolardan işlem gördü.


Etiketler

  • Brent petrol
  • Yoon Chog Chong
  • dolar/varil
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