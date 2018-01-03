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Akbank'ta üst düzey atama

03.01.2018 - 09:34 | Son Güncelleme : 03.01.2018 - 12:15

2011'den bu yana Ak Portföy Genel Müdürlüğü görevini yürüten Dr. Alp Keler, Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Dr. Alp Keler atandı. Keler, 2011 yılından bu yana Ak Portföy Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

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ALP KELER KİMDİR?

Keler, Ak Portföy'e katılmadan önce, Fortis Portföy'de CEO, Fortis Investments'ta Global Exco Üyesi ve ABN AMRO Asset Management Inc. Hong Kong'da Yönetim Kurulu Üyelisi olarak bulundu.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisansının ardından Bilkent Üniversitesi'nde MBA programını tamamlayan Keler, Galatasaray Üniversitesi Ekonomi Hukuku'nda yüksek lisans, Harvard Business School Management Programı ve Marmara Üniversitesi'nde ise bankacılık alanı doktora yaptı.

Keler ayrıca, 2008-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde öğretim görevlisi olarak görev aldı.

Halen Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Başkanlığı'nı yürüten Alp Keler, ayrıca Avrupa Fon ve Portföy Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Denetim Kurulu Üyesidir.


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  • Akbank
  • Alp Keler
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