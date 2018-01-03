Çeyrek altın ne kadar? ( 3 Ocak altın fiyatları )

Altının ons fiyatı üç buçuk ayın zirvesinden gerilerken, gram altın hafif yükselişle 159 liradan işlem gördü.

Altın fiyatları, doların dip seviyelerden toparlanması ve teknik göstergelerin kısa vadeli düzeltmeye işaret etmesiyle üç buçuk ayın zirvesinden geriledi. Spot altının ons fiyatı 1,321.33 dolar ile 15 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.4 düşüşle 1,312.71 dolarda seyrediyor.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 159 liradan, çeyrek altın yüzde 1.22 yükselişle 261 liradan işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 1069 liradan alıcı buldu.

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