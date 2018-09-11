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Petrol fiyatlarında 100 dolar senaryosu

11.09.2018 - 14:25
Petrol fiyatlarında 100 dolar senaryosu

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Kasım'a kadar müttefiklerinin İran'dan yaptıkları petrol ithalatını durdurmasını istersen petrol fiyatlarının 100 doları aşabileceği belirtildi.

Hong Kong'taki bir forumda konuşan FACTS Global Energy Başkanı Fereidun Fesharaki, "İran arzının tamamen kesilmesi durumunda diğer büyük üreticiler bu boşluğu kolay kolay kapatamayacağından Brent petrol fiyatları 100 doları aşabilir" dedi.

ABD'deki kayaç gazı üreticilerinin tam kapasiteye yakın çalıştıklarına dikkat çeken Fesharaki, "ABD kayaç gazının İran boşluğunu dolduracağına inanmak mantıksız" dedi.

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Yaptırım haberi olmazsa petrol fiyatının 70 dolara kadar düşeceğini savunan Fesharaki'ye göre 100 doların ne zaman görüleceği ABD ve Çin'in ticari uyuşmazlıklarını ne kadar hızlı çözeceğine bağlı.

Brent petrol fiyatı 2014 yılından beri 100 doları görmezken, şu dakikalarda 78 dolar sınırında işlem görüyor.


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