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Koltukla başladı yatakla büyüdü

11.09.2018 - 14:30
Koltukla başladı yatakla büyüdü

Yaklaşık 53 yıl önce koltuk üretmek amacıyla kurulan, 1998 yılından itibaren yatak üretimine yönelen Bambi Yatak bugün 20’ye yakın ülkeye ihracat yapıyor. İzmir’de üretim yapan şirketin yıl sonu ciro hedefi ise 200 milyon lira.

Türkiye son yıllarda mobilya sektöründe büyük bir atılım yaptı. Koltuktan mutfak takımına kadar birçok alanda önemli çalışmalara imza atan yerli şirketler markalaşma adımlarını da hızlı attı. Bu dönemde birçok Tük mobilya markası yurtdışında mağazalaştı. Bu şirketlerden biri de İzmir Torba’da 40 bin metrekarelik alanda üretim yapan Bambi Yatak oldu. 1965 yılında kurulan Bambi Yatak bugün 20’ye yakın ülkeye ihracat yapıyor. Şirketin kuruluşunu ve büyümesini anlatan Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, “Hedefimiz dünya markası olmak. Önümüzdeki dönemde yeni yatırımlar da planlıyoruz. Özellikle farklı pazarlara girerek ihracatımızı artırmak için çalışıyoruz” dedi.

YÜZDE 40 BÜYÜME

Şirketin ilk kurulduğu yıllarda sadece koltuk üretimi yaptığını anlatan Emre Gökmen, şu bilgileri verdi: “1965 yılında aile firması olarak kurulan Bambi Yatak, 1998 yılına kadar Çetmen Koltuk ismiyle sektördeki varlığını sürdürdü. Daha sonra yatak üretimine de yönelen şirketimiz bugün bu alanda önemli işlere imza atıyor. Aynı zamanda diğer mobilya ürünleri de üretiyor. Şirketimiz yatak ve mobilya alanında geçen yıl 138 milyon lira ciro elde etti. Bu rakamın yıl sonunda 200 milyon liraya çıkacağını tahmin ediyoruz. İhracat yaptığımız ülkelerin başında Hollanda, Almanya, Polonya, Romanya, Avusturya, Azerbaycan, Irak, Lübnan, Libya, Ürdün, Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan ve Pakistan geliyor. İhracat rakamlarımızı her yıl bir önceki yıla göre minimum yüzde 40 arttırmayı hedefliyoruz. Yeni pazarlar konusunda çalışmalarımızı arttıracağız. Daha önce bulunmadığımız ülkelerde girişimlerimiz var. Türkiye bu alanda söz sahibi olabilecek bir konumda. Hem coğrafi hem de genç nüfus ile mobilya ve yatak alanında farklı işlere imza atabiliriz.

ÜRETİM DE ARTACAK

Yatak üretiminde Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarımız ile öne çıkıyoruz. Her müşteriye hitap edebilecek farklı teknolojilere sahip yataklar üretmekteyiz. Fabrikamız İzmir Torbalı’da 40 bin metrekarelik kapalı alanda bulunuyor. Günlük 700 adet yatak üretim kapasitemiz var. 2019 yılında ise günlük yatak üretim hedefimiz 1000 adet. Bambi yatak olarak üretimde inovasyona oldukça önem veriyoruz. Üretim tesislerinde en son teknoloji yatak üretim hattı, otomatik paket yay üretim ve yay dizim tesisleri, otomatik kaynak robotları, CNC makinesi, sunta kesim hattı gibi otomatik makineler kullanıyoruz. Bu yıl sonuna kadar üretim tesisimizi büyüteceğiz. Toplamda üretim tesisimizde çalışan kişi sayısı ise 500. Özellikle Avrupa’da ve diğer bölgelerde ihracat rakamlarımızı ve istihdam sayımızı arttırmak en büyük hedefimiz. Teknolojik ürünler üretmeye devam edeceğiz. Bu hedeflerimize ulaşmak için her geçen gün hem bayi kanalımızda hem ihracat kanalımızda müşteri portföyünü arttıran ve geliştiren bir firmayız.”

TEKNOLOJİ YATIRIMLARI

Sektördeki gelişmeler hakkında da bilgi veren Emre Gökmen, şu değerlendirmeyi yaptı: “Ülkemizde yatak sektörü özellikle son 10 yıldır daha önem kazanan, müşteriler tarafından alınmadan önce daha çok araştırılan ve bilinçli tüketicilerin arttığı bir sektör haline geldi. Bu da sektörün daha sağlıklı büyümesi anlamına geliyor. Sektörün daha da büyümesi ve gelişmesi için en önemli konu tasarım ve teknoloji yatırımları olacak. Bu alanda alınan her karar markaları bir adım daha yukarı taşıyacaktır” dedi.


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