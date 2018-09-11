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Dev banka TCMB faiz beklentisini açıkladı

11.09.2018 - 14:10
Dev banka TCMB faiz beklentisini açıkladı

Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın eylül toplantısında 425 baz puan faiz artırımı çıkmasını bekliyor.

ABD'li yatırım bankacılığı devlerinden Morgan Stanley ekonomisti Ercan Ergüzel tarafından yayınlanan rapora göre kurum, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 13 Eylül'de gerçekleştireceği politika toplantısından 425 baz puan faiz artırımı çıkmasını bekliyor. Kurumun beklentisi haftalık repo faizinin yüzde 22 seviyesine çıkarılması yönünde.

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Dolar kurunun 6.40 TL'li seviyelerde durağan seyredeceği varsayımıyla TÜFE artışının aralık ayında yüzde 20.7 ile zirve görmesini bekleyen kurum, finansal istikrar endişeleri de dikkate alındığında TCMB'nin para politikası duruşunda ayarlama yapması gerektiğini belirtiyor.

Kurum raporunda Merkez Bankası'nın tüm fonlamasını yüzde 19.25 ile gecelik borç verme faizinden gerçekleştirdiği ve haftalık 425 baz puanlık faiz artırımının efektif fonlama oranında 275 baz puanlık artırım anlamına geleceği ifadesi yer aldı.


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