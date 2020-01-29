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Petrol fiyatları yükseldi

29.01.2020 - 09:39 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,47 dolardan işlem görüyor.

Dün 59,38 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 59,30 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 59,47 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,08 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) tahminlerine göre, ABD'de ticari ham petrol stoklarının 18-24 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4,27 milyon varil azalması, fiyatlarda artışa yol açtı.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ülkede can kaybının 132'ye çıkması ve ABD'nin yanı sıra Fransa ve Almanya gibi petrol talebi yüksek ülkelerde vaka sayılarının artması, petrol fiyatlarının son 4 ayın en düşük seviyesinde seyretmesine neden oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 59,58 ile 59,77 dolar aralığının direnç, 59,39 ile 59,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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