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Piyasaların gözü Fed'de! İşte beklenti

29.01.2020 - 09:33 | Son Güncelleme :
Piyasaların gözü Fed'de! İşte beklenti | Piyasa Haberleri

Fed'in dün başlayan yılın ilk Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar yatırımcıların odağında bulunurken, faizlerde değişiklik beklenmeyen toplantının karar metni ile Powell'ın açıklamalarından, gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacak.

ABD Merkez Bankası'na (Fed) faiz indirimi çağrısında bulunmaktan kaçınmayan ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Fed'in faizleri, çok daha düşük olan diğer ülkelerle rekabetçi hale getirmek için düşürmesi gerektiğini belirterek, bunun ardından borç ödemeye ve yeniden finanse etmeye odaklanacaklarını söyledi.

Analistler, Fed yetkililerinin faiz indirimi beklentilerine bakıldığında yüzde 12 gibi düşük bir ihtimal bulunduğunu aktararak, son dönemde gelen pozitif makroekonomik verilerin ardından bankanın faiz konusunda "bekle-gör" politikasını izlemeye devam edeceğini öngördüklerini bildirdi.

Piyasa fiyatlamaları açısından, global bir sorun haline gelen ve bugüne kadar 15'ten fazla ülkeye yayılan koronavirüs ile ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. Son durumda Çin'de yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 132'ye, salgından etkilenen kişi sayısı da 5 bin 974'e yükselmiş durumda. Virüsün küresel ekonomiye yansımalarına yönelik endişelerin giderek arttığına işaret eden uzmanlar, buna karşın salgının ekonomik boyutunun hesaplanması için henüz erken olduğunu vurguluyor.

Jeopolitik gelişmeler açısından risk algısını artıran diğer bir gelişme ise Trump'ın dün sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini açıklaması oldu. Trump, planın Filistinliler için "son şans" olduğunu ifade ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da plan kapsamında Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerini İsrail toprağı olarak tanıyacağını duyurdu. Netanyahu ayrıca, Trump'ın planına göre İsrail'in, Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdüreceğini de bildirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıklayarak, "Kudüs satılık değildir." dedi. Trump'ın sözde barış planına Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerden tepki gelirken, Suudi Arabistan'ın planı desteklediğine dair açıklaması dikkati çekti.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı sözde barış planının ölü doğduğunu belirterek, "İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Rusya destekli Beşşar Esed rejimi güçlerinin, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak İdlib'in en büyük ilçesi Maarratünnuman'ın tümüne hakim olmasına dair yansımaların da jeopolitik tarafta risk algısına yön vermesi bekleniyor.

PİYASALAR

Dünya çapında yaşanan gelişmelerin küresel risk iştahını negatif etkilediği görülürken, gelen tepki alımları ile pay piyasalarında toparlanma çabası öne çıktı.

New York borsasında dün yükselişler yaşanırken, 10 yıllık tahvil faizleri, dün yüzde 1,57 ile 3,5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından başladığı yükselişini bugün de sürdürdü ve yüzde 1,66 seviyelerinde dengelendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,66, S&P 500 endeksi yüzde 1,01 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,43 değer kazandı. Dolar endeksi ise analistlerin kritik seviye olarak nitelendirdiği 98 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Avrupa tarafında Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,90, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,07 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,93 yükseldi. Dün 29 Kasım 2019'dan bu yana ilk kez 1,10 kritik eşiğinin altını gören avro/dolar paritesi ise bugün yüzde 0,07 düşüşle 1,1015 seviyelerinden işlem görüyor.

Asya borsalarında Çin Yeni Yıl tatili dolayısıyla birçok ülke borsasında işlem yapılmazken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksinin 7 günlük düşüşüne son vererek bugün yüzde 0,6 artış kaydettiği, Güney Kore'de Kospi endeksinin ise yüzde 0,7 yükseldiği görüldü.

Yurt içi tarafta ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,29 değer kaybıyla 119.801,63 puandan tamamlarken, dolar/TL paritesi son dönemdeki 5,93-5,96 bandındaki hareketini sürdürdü. Dolar/TL, bugün de 5,9430 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının izleneceğini belirterek, dış politik gelişmelerin ve koronavirüs ile ilgili haber akışının fiyatlamalar açısından daha belirleyici olmayı sürdüreceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 118.200 puanın destek olarak izleneceğini, bu seviyenin altına inilmesi halinde 115.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, yukarı yönlü hareketlerde ise 121.600 puanın direnç konumda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi
10.00 Almanya, şubat Tüketici Güven Endeksi
15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları
16.30 ABD, aralık ayı öncü dış ticaret dengesi
16.30 ABD, aralık ayı toptan eşya stokları
18.00 ABD, aralık ayı askıda konut satışları
22.00 ABD, Fed faiz kararı


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