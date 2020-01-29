‹ Önceki Haber Petrol fiyatları yükseldi Petrol fiyatları yükseldi Sonraki Haber › VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 29 Ocak dolar fiyatları )

29.01.2020 - 09:57 | Son Güncelleme :
Son dakika... Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 29 Ocak dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni haftaya 5.94 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.55 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.95 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.55 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.94 TL seviyesinden tamamlarken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9367 TL seviyesini görürken; en yüksek 5.9604 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 15.13 itibarıyla 5.9593 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.5579 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.7567 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.9150 TL'nin destek konumuna geldiğini belirtirken, 5.9850 TL'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.08 yükselişle 97.91 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1003 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.19 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.10 seviyesinde bulunuyor.

##$$DOVIZWIDGET##$$

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
120.157 Değişim: 0,30% Hacim : 8.376 Mio.TL Son veri saati : 16:28
Düşük 119.506 29.01.2020 Yüksek 120.741
Açılış: 120.586
5,9591 Değişim: 0,30%
Düşük 5,9367 29.01.2020 Yüksek 5,9609
Açılış: 5,9413
6,5550 Değişim: 0,08%
Düşük 6,5379 29.01.2020 Yüksek 6,5600
Açılış: 6,5498
300,97 Değişim: 0,39%
Düşük 298,70 29.01.2020 Yüksek 301,24
Açılış: 299,79
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.