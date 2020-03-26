Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 27,26 dolardan işlem görüyor.

Dün 28,29 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 27,39 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 08.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,47 azalışla 27,26 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 24,16 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar güne düşüşle başladı fakat ABD Senatosu'nda onaylanan 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketiyle gün içinde küresel petrol fiyatlarının yükselişe geçmesi bekleniyor.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,6 milyon varil (yüzde 0,4) artışla 455,4 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,77 milyon varil artacağı yönündeydi.

Bu arada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 27,29 ile 27,41 dolar aralığının direnç, 27,17 ile 27,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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