‹ Önceki Haber Petrol fiyatları geriledi Petrol fiyatları geriledi Sonraki Haber › ABD 2.2 trilyon dolarlık paketi onayladı ABD 2.2 trilyon dolarlık paketi onayladı

Bakan Albayrak: Dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz

26.03.2020 - 09:47 | Son Güncelleme :
Bakan Albayrak: Dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak, bankaların verdiği taahhütlere ilişkin takipçi olduklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankaların taahhütlere aykırı uygulamasıyla karşılaşan vatandaşların, durumlarını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) şikayet hatlarına aktarabileceğini bildirdi.

Twitter hesabından değerlendirmede bulunan Albayrak, bankaların, iş dünyasına ve vatandaşlara verdiği dayanışma taahhütlerinin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Albayrak, "Taahhütlere aykırı uygulamayla karşılaşan tüm vatandaşlarımız, BDDK'nin şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler." ifadesini kullandı.

VATANDAŞ İÇİN ŞİKAYET KANALLARI

Bakan Albayrak'ın paylaşımında yer alan infografikte ise "Kovid-19 ile mücadelede bankalar tarafından verilen destek taahhütlerine aykırı durum tespit eden vatandaşlarımız, BDDK iletişim kanallarına başvuru yaparak bilgi edinebilecek, durumlarını ileterek hızla çözüme ulaşabilecek." ifadesi kullanıldı.

İnfografikte, dilekçeyle başvuracak vatandaşlar için iletişim ve adres bilgileri verilirken, "https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/" adresinden de online şikayette bulunulabileceği aktarıldı.

Twitter üzerinden ise "HmbSosyalMedya" etiketiyle şikayette bulunulabilecek. Şikayet için kullanılabilecek çağrı merkezi numarası ise "0850 222 23 35" olarak duyuruldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
89.387 Değişim: 0,36% Hacim : 2.470 Mio.TL Son veri saati : 11:14
Düşük 88.481 26.03.2020 Yüksek 89.627
Açılış: 88.960
6,4733 Değişim: 0,90%
Düşük 6,4061 26.03.2020 Yüksek 6,5056
Açılış: 6,4157
7,0845 Değişim: 1,43%
Düşük 6,9707 26.03.2020 Yüksek 7,1034
Açılış: 6,9847
334,59 Değişim: 0,25%
Düşük 322,05 26.03.2020 Yüksek 336,38
Açılış: 333,76
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.